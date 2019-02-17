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Стадион:
Хорсенс
0:0
Перерыв
Вендсиссель
0'
1' Желтая карточка
Борринг Йонас
10' Желтая карточка
Делач Матей
21' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
34' Вторая желтая карточка
Торстейнссон Йон
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
49'
Матиас Нильсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
49'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
48'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
46'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Отличные скиллы показывает Каспер Юнкер, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Матч возобновлен
45'
Эммануэль Огуде получил травму и заменен. Лукас Йенсен выходит на поле.
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Эммануэль Огуде получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Эммануэль Огуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Эммануэль Огуде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
So close! Удар головой нанес Матиас Нильсен но мяч выбили с ленточки!
Угловой
43'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
42'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Выглядело как неплохой момент. Оливер Дрост из команды Хорсенс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
41'
Отличные скиллы показывает Каспер Юнкер, обводя своих соперников
41'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
41'
Отличный пас сделал Петер Нюманн из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
38'
Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
37'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Оливер Дрост из команды Хорсенс в офсайде
36'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
В РАЗДЕВАЛКУ! - Торстейнссон Йон получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку
Фол, нарушение
34'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Матиас Нильсен оказался на газоне.
34'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
33'
Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
31'
Серен Хенриксен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
31'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
31'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
29'
Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель опасно и грубо сыграл. Петер Нюманн пострадал.
Фол, нарушение
29'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Тернес Микаэль
29'
ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
28'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
28'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
27'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
27'
Франсишку Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Руне Франтсен из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Хорсенс
25'
Франсишку Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
25'
Конате Тьемоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
23'
Эммануэль Огуде из команды Вендсиссель в офсайде
23'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс пасует в штрафную, но Тернес Микаэль выходит и ловит мяч.
22'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
21'
Торстейнссон Йон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Петер Нюманн оказался на газоне.
21'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
20'
Хорсенс контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
19'
Отличные скиллы показывает Ламб Микаэл, обводя своих соперников
19'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Тернес Микаэль взял и забрал мяч на выходе
18'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
18'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
17'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Эммануэль Огуде из команды Вендсиссель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Вендсиссель имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Руне Франтсен
15'
Тернес Микаэль взял и забрал мяч на выходе
14'
Петер Нюманн из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
14'
Нильсен Сиверт возвращается на поле.
Офсайд
14'
Руне Франтсен из команды Хорсенс в офсайде
14'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
13'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Нильсен Сиверт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Нильсен Сиверт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Нильсен Сиверт нанес удар головой, но Тернес Микаэль спокойно отбил мяч.
12'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
12'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
11'
Торстейнссон Йон возвращается на поле.
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Торстейнссон Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
10'
Торстейнссон Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
10'
Делач Матей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Офсайд
9'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель в офсайде
9'
Серен Хенриксен из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
9'
Эммануэль Огуде из команды Вендсиссель в офсайде
8'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
7'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
7'
Борринг Йонас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
6'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
6'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Вендсиссель контролирует мяч.
5'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Андреас Калтофт из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
Угловой
4'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
3'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
3'
Опасность предотвращена - Нильсен Сиверт из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
3'
Вендсиссель имеет хороший шанс забить.
2'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
1'
Борринг Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Александр Юль Андерсен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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