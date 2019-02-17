Стадион: Casa Arena Horsens
0:0
Перерыв
1' Желтая карточкаБорринг Йонас
10' Желтая карточкаДелач Матей
21' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
34' Вторая желтая карточкаТорстейнссон Йон
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
49'
Матиас Нильсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
49'
49'
49'
48'
47'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Отличные скиллы показывает Каспер Юнкер, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
45'
45'
Матч возобновлен
45'
Эммануэль Огуде получил травму и заменен. Лукас Йенсен выходит на поле.
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Эммануэль Огуде получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Эммануэль Огуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Эммануэль Огуде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
So close! Удар головой нанес Матиас Нильсен но мяч выбили с ленточки!
43'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
42'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Выглядело как неплохой момент. Оливер Дрост из команды Хорсенс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
41'
Отличные скиллы показывает Каспер Юнкер, обводя своих соперников
41'
41'
Отличный пас сделал Петер Нюманн из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
39'
39'
38'
38'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
38'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
36'
Оливер Дрост из команды Хорсенс в офсайде
36'
35'
35'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
В РАЗДЕВАЛКУ! - Торстейнссон Йон получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку
34'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Матиас Нильсен оказался на газоне.
34'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
33'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
33'
Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
31'
Серен Хенриксен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
31'
31'
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель опасно и грубо сыграл. Петер Нюманн пострадал.
29'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Тернес Микаэль
29'
ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
28'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
27'
27'
Франсишку Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Руне Франтсен из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
26'
25'
Удар от ворот произведет Хорсенс
25'
Франсишку Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
25'
Конате Тьемоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
23'
Эммануэль Огуде из команды Вендсиссель в офсайде
23'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс пасует в штрафную, но Тернес Микаэль выходит и ловит мяч.
22'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Торстейнссон Йон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Петер Нюманн оказался на газоне.
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
21'
20'
20'
Хорсенс контролирует мяч.
19'
19'
Отличные скиллы показывает Ламб Микаэл, обводя своих соперников
19'
19'
Тернес Микаэль взял и забрал мяч на выходе
18'
18'
18'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
17'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
17'
16'
16'
Эммануэль Огуде из команды Вендсиссель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Вендсиссель имеет хороший шанс забить.
15'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Руне Франтсен
15'
Тернес Микаэль взял и забрал мяч на выходе
14'
Петер Нюманн из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
14'
Нильсен Сиверт возвращается на поле.
14'
Руне Франтсен из команды Хорсенс в офсайде
14'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
13'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
13'
Матч возобновлен
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Нильсен Сиверт получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Нильсен Сиверт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Нильсен Сиверт нанес удар головой, но Тернес Микаэль спокойно отбил мяч.
12'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Торстейнссон Йон возвращается на поле.
11'
Матч возобновлен
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Торстейнссон Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Торстейнссон Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Делач Матей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
9'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель в офсайде
9'
Серен Хенриксен из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
Эммануэль Огуде из команды Вендсиссель в офсайде
8'
8'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
7'
7'
Борринг Йонас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
6'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
6'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
6'
5'
5'
Вендсиссель контролирует мяч.
5'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Андреас Калтофт из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
4'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
3'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
3'
Опасность предотвращена - Нильсен Сиверт из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
3'
Вендсиссель имеет хороший шанс забить.
2'
1'
Борринг Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
1'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Александр Юль Андерсен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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