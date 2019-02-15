Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 5275
0:1
Второй тайм: 68'
0:1
5' ГолJens Stage
53' Желтая карточкаЛюикс Кес
63' Желтая карточкаVictor Ekani
Второй тайм
68'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
67'
67'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
67'
66'
66'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
65'
65'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Анкерсен Якоб из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
64'
Сёрен Фредериксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Сана Тобиас из команды Орхус пробил со штрафного, но очень мимо цели.
64'
Тактическая замена. Каспер Лундинг уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
63'
Виктор Экани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Виктор Экани наказан за толчок Мунксгор Александер
63'
62'
62'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Каспер Лундинг из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
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61'
Судья сигнализирует, что Виктор Экани из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
61'
61'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
61'
61'
61'
Лидер Март из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Каспер Лундинг из команды Орхус играет слишком грубо. Йеппе Симонсен оказался на газоне.
59'
59'
59'
59'
58'
58'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
57'
57'
Рохас Марко из команды Сённерйюск подал угловой справа.
57'
Матч возобновлен
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Тактическая замена. Аманкваа Данни уходит с поля и его заменяет Якобсен Кристиан II
56'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
55'
Так близко к голу! Мортенсен Патрик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Милиц Себастьян!
55'
Бакман Никлас из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
55'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
55'
Стефан Гартенманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
Сана Тобиас пробил со штрафного прямо в стенку
53'
Люикс Кес получил желтую карточку от судьи
53'
Люикс Кес задерживает мяч рукой
53'
53'
52'
Виктор Экани пробует нанести удар издали, но Грабара Камил держит все под контролем
52'
52'
52'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Сана Тобиас задерживает мяч рукой
51'
51'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
50'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
50'
49'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
49'
48'
47'
47'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Стефан Гартенманн задерживает мяч рукой
47'
Рохас Марко из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Нильсен Каспер бьет со штрафного в створ, но Милиц Себастьян держит все под контролем
45'
Судья сигнализирует, что Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
44'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Аманкваа Данни из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Йенс Стаге
42'
Мортенсен Патрик из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Виктор Экани заработал фол
41'
41'
Рохас Марко не смог попасть в створ ударом издали
41'
Отличные скиллы показывает Рохас Марко, обводя своих соперников
41'
Бакман Никлас из команды Орхус играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
40'
40'
40'
39'
Рохас Марко из команды Сённерйюск подал угловой справа.
39'
Сёрен Фредериксен мяч отрикошетил от ворот
38'
Опасность предотвращена - Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
38'
Нильсен Каспер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
37'
Педерсен Марк нанес удар головой, но Грабара Камил спокойно отбил мяч.
37'
Рохас Марко из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
36'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
36'
35'
35'
34'
34'
Стефан Гартенманн не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
33'
Каспер Лундинг наказан за толчок Аманкваа Данни
33'
33'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Опасность предотвращена - Бакман Никлас из команды Орхус вступил в отбор удачно
32'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
31'
31'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
31'
30'
30'
30'
Грабара Камил делает длинную передачу вперед
29'
29'
Рохас Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Каспер Лундинг из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Йеппе Симонсен
29'
29'
28'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
28'
28'
28'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
27'
27'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
27'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
27'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
27'
Плохо сыграл Милиц Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
26'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
26'
26'
Каспер Лундинг задерживает мяч рукой
25'
25'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Йенс Стаге из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
23'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
23'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
22'
Йеппе Симонсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
21'
Йенс Стаге наказан за толчок Стефан Гартенманн
21'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
21'
ШАНС! Амини Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
20'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Каспер Лундинг из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
20'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Опасность предотвращена - Бакман Никлас из команды Орхус вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Сёрен Фредериксен, обводя своих соперников
19'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
18'
18'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
18'
17'
Мунксгор Александер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
16'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Аманкваа Данни
15'
15'
15'
Тингагер Фредерик получил травму и заменен. Йулсгор Йеспер выходит на поле.
15'
14'
14'
13'
13'
Лидер Март не смог попасть в створ ударом издали
11'
Йеппе Симонсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
11'
11'
10'
Грабара Камил делает длинную передачу вперед
10'
Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Анкерсен Якоб оказался на газоне.
9'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Виктор Экани из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
7'
Рохас Марко из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
7'
Сённерйюск контролирует мяч.
6'
5'
Г О О О О Л - Йенс Стаге забивает!
5'
Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
5'
4'
Тингагер Фредерик возвращается на поле.
4'
Йеппе Симонсен нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рохас Марко из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
3'
3'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Матч возобновлен
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Тингагер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Отличные скиллы показывает Стефан Гартенманн, обводя своих соперников
1'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Рохас Марко
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Орхус начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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