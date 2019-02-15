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Стадион: Зрители: 5275
Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 68'
Орхус
0'
0:1
5' Гол
Jens Stage
53' Желтая карточка
Люикс Кес
63' Желтая карточка
Victor Ekani
68'
Второй тайм
68'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
67'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
67'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Орхус
66'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
65'
Анкерсен Якоб из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Сёрен Фредериксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Сана Тобиас из команды Орхус пробил со штрафного, но очень мимо цели.
64'
Тактическая замена. Каспер Лундинг уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
Желтая карточка
63'
Виктор Экани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Виктор Экани наказан за толчок Мунксгор Александер
63'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
62'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Каспер Лундинг из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 5275 болельщиков
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Виктор Экани из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
61'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
61'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лидер Март из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
60'
Каспер Лундинг из команды Орхус играет слишком грубо. Йеппе Симонсен оказался на газоне.
59'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Орхус
58'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Рохас Марко из команды Сённерйюск подал угловой справа.
57'
Матч возобновлен
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Тактическая замена. Аманкваа Данни уходит с поля и его заменяет Якобсен Кристиан II
56'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Так близко к голу! Мортенсен Патрик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Милиц Себастьян!
55'
Бакман Никлас из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
Угловой
55'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
55'
Стефан Гартенманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
54'
Сана Тобиас пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
53'
Люикс Кес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Люикс Кес задерживает мяч рукой
53'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
53'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Виктор Экани пробует нанести удар издали, но Грабара Камил держит все под контролем
52'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
52'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Сана Тобиас задерживает мяч рукой
51'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
50'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
50'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
49'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
49'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Орхус
47'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
46'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Стефан Гартенманн задерживает мяч рукой
47'
Рохас Марко из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Нильсен Каспер бьет со штрафного в створ, но Милиц Себастьян держит все под контролем
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
44'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Аманкваа Данни из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Йенс Стаге
Фол, нарушение
42'
Мортенсен Патрик из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Виктор Экани заработал фол
41'
Удар от ворот произведет Орхус
41'
Рохас Марко не смог попасть в створ ударом издали
41'
Отличные скиллы показывает Рохас Марко, обводя своих соперников
Фол, нарушение
41'
Бакман Никлас из команды Орхус играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
40'
Удар от ворот произведет Орхус
40'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Рохас Марко из команды Сённерйюск подал угловой справа.
39'
Сёрен Фредериксен мяч отрикошетил от ворот
38'
Опасность предотвращена - Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
38'
Нильсен Каспер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Педерсен Марк нанес удар головой, но Грабара Камил спокойно отбил мяч.
37'
Рохас Марко из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
Угловой
36'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
36'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Орхус
34'
Стефан Гартенманн не смог попасть в створ ударом издали
34'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Каспер Лундинг наказан за толчок Аманкваа Данни
33'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
32'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Опасность предотвращена - Бакман Никлас из команды Орхус вступил в отбор удачно
32'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
32'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
31'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
31'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Грабара Камил делает длинную передачу вперед
29'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
29'
Рохас Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Каспер Лундинг из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Йеппе Симонсен
29'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
28'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
28'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
27'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
27'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
27'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
27'
Плохо сыграл Милиц Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
Офсайд
26'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
26'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
26'
Каспер Лундинг задерживает мяч рукой
25'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Йенс Стаге из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
23'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
22'
Йеппе Симонсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
22'
Орхус начинает контратаку
22'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Йенс Стаге наказан за толчок Стефан Гартенманн
21'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
21'
ШАНС! Амини Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
21'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
20'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Каспер Лундинг из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
20'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Опасность предотвращена - Бакман Никлас из команды Орхус вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Сёрен Фредериксен, обводя своих соперников
19'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
18'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
18'
Орхус начинает контратаку
17'
Мунксгор Александер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Аманкваа Данни
15'
Удар от ворот произведет Орхус
15'
Удар от ворот произведет Орхус
15'
Тингагер Фредерик получил травму и заменен. Йулсгор Йеспер выходит на поле.
15'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Орхус
13'
Лидер Март не смог попасть в створ ударом издали
11'
Йеппе Симонсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
11'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Грабара Камил делает длинную передачу вперед
10'
Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Анкерсен Якоб оказался на газоне.
9'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Виктор Экани из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
8'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
8'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Рохас Марко из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
7'
Сённерйюск контролирует мяч.
6'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Йенс Стаге забивает!
5'
Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Орхус начинает контратаку
5'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
4'
Тингагер Фредерик возвращается на поле.
4'
Йеппе Симонсен нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рохас Марко из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
3'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Тингагер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Отличные скиллы показывает Стефан Гартенманн, обводя своих соперников
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Рохас Марко
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Орхус начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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