Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 5411
0:2
Конец матча
0:1
22' ГолФальк Расмус
29' Желтая карточкаЗека Родригес
75' Красная карточкаEmil Riis Jakobsen
0:2
78' ГолН'Дойе Даме
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Сков Роберт должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
94'
ШАНС! Сков Роберт вышел один-на-один с голкипером...
93'
Опасность! Зека Родригес из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
92'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
89'
89'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
89'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
89'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
88'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
88'
Лауэнборг Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
88'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает пас партнеру.
88'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
87'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
86'
Копенгаген имеет хороший шанс забить.
85'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
83'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
82'
Винд Жонас из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Раннерс имеет хороший шанс забить.
81'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Мадс Аквист
80'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Команда Копенгаген забила мяч, хотя лучше играли соперники
78'
Фальк Расмус сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Н'Дойе Даме изменил счет на табло!
78'
Опасность! Фальк Расмус из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
77'
Папаяннопулос Сотирис делает длинную передачу вперед
76'
Матч возобновлен
75'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Эмиль Риис Якобсен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
74'
Безумный фол. Эмиль Риис Якобсен грубо играет против соперника. Пострадал Вавро Денис
74'
74'
Отличный пас сделал Рёмер Андре из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
73'
73'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
73'
Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
73'
72'
Назначен штрафной. Пострадал Рёмер Андре, его свалил Винд Жонас.
72'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Эмиль Риис Якобсен
71'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Анкерсен Петер делает длинную передачу вперед
71'
Сков Роберт пробует нанести удар издали, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
70'
Фальк Расмус из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 5411 болельщиков
68'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Квист Вильям
68'
Марксен Эрик из команды Раннерс играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
68'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
67'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Конбой Кевин наказан за толчок Сков Роберт
65'
64'
Лауэнборг Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
63'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
62'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
62'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
60'
Поульсен Николай II получил травму и заменен. Лауэнборг Фредерик выходит на поле.
59'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
59'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
59'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс разыграл угловой с левого угла.
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
ШАНС! Лобжанидзе Саба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Сков Роберт должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
46'
Опасность! Зека Родригес из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
44'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Анкерсен Петер
44'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
40'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
39'
Раннерс начинает контратаку
39'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
Как он промахнулся? Каллесеэ Миккель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
ШАНС! Каллесеэ Миккель вышел один-на-один с голкипером...
38'
Вавро Денис ошибается в защите.
38'
37'
Какой промах! Н'Дойе Даме имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
37'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой справа.
37'
Н'Дойе Даме мяч отрикошетил от ворот
37'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
36'
Судья свистит. Каллесеэ Миккель атаковал сзади соперника. Это Зека Родригес заработал своей команде штрафной
36'
Конбой Кевин наказан за толчок Сков Роберт
35'
35'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
34'
33'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
33'
32'
31'
Фальк Расмус задерживает мяч рукой
30'
Багер Йонас наказан за толчок Бойлесен Николай
7'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
7'
Опасность! Бенджамин Стокке из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
Раннерс начинает контратаку
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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