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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 7442
Митьюлланд
2:1
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
45' Гол
Онуачу Пол
2:0
51' Гол
Evander Ferreira
52' Желтая карточка
Ринне Якоб
2:1
57' Гол
Ван Веерт Том
85' Желтая карточка
Святченко Эрик
89' Желтая карточка
Frank Onyeka
90'+4
Второй тайм
94'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
94'
Рисгор Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
93'
Ринне Якоб делает длинную передачу вперед
93'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
93'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
93'
Майрон Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
92'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
91'
Окоре Жорес из команды Ольборг играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
90'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
90'
ШАНС! Кристенсен Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Желтая карточка
89'
Фрэнк Онека получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
89'
Фрэнк Онека нарушает правила. Ван Веерт Том пострадал
89'
Рисгор Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
89'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
89'
Краев Божидар из команды Митьюлланд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Ольборг
88'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
88'
Отличные скиллы показывает Онуачу Пол, обводя своих соперников
88'
Митьюлланд начинает контратаку
87'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Онуачу Пол фолит на сопернике
87'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сделал отличный сейв!
86'
После штрафного удара,который нанес Ван Веерт Том мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
85'
Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
85'
Тактическая замена. Блобьерг Якоб уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
84'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Фрэнк Онека
Фол, нарушение
84'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Педерсен Каспер оказался на газоне.
84'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эвандер Феррейра
Офсайд
83'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг в офсайде
83'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
82'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Андерссон Йоэль оказался на газоне.
81'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Митьюлланд начинает контратаку
80'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
Фол, нарушение
79'
Расмус Теллюфсен нарушает правила. Поульсен Якоб пострадал
79'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Ринне Якоб из команды Ольборг сделал отличный сейв!
79'
После штрафного удара,который нанес Поульсен Якоб мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
78'
Судья свистит. Магнус Кристенсен атаковал сзади соперника. Это Краев Божидар заработал своей команде штрафной
78'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
77'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
76'
Митьюлланд контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
76'
Оливер Абильгард не смог попасть в створ ударом издали
75'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
74'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
73'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
73'
ШАНС! Расмус Теллюфсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает пас партнеру.
73'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
72'
Хансен Киан из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
72'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
71'
Тактическая замена. Окс Филипп уходит с поля и его заменяет Расмус Теллюфсен
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Оливер Абильгард из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Хассан Рилван
70'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
69'
Шанс! Оливер Абильгард из команды Ольборг пробил головой, но мимо
Угловой
69'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
69'
Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
69'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
68'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 7442 болельщиков
Травма, повреждение
68'
Святченко Эрик возвращается на поле.
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Святченко Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Травма, повреждение
67'
Святченко Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Матч остановлен
Офсайд
67'
Окс Филипп из команды Ольборг в офсайде
67'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Ольборг начинает контратаку
66'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Опасность предотвращена - Ринне Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
65'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
65'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
65'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает пас партнеру.
65'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Хорошую попытку сделал Хассан Рилван. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
63'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Плохо сыграл Педерсен Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
63'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
62'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
62'
Оливер Абильгард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Окоре Жорес из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Хассан Рилван заработал фол
60'
Удар от ворот произведет Ольборг
60'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
60'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
57'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Кристенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
57'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
57'
Святченко Эрик наказан за толчок Ван Веерт Том
56'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
55'
Ольборг контролирует мяч.
54'
Удар от ворот произведет Ольборг
54'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
54'
Митьюлланд начинает контратаку
54'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
52'
Рефери не любит споров - именно за это Ринне Якоб сейчас получил желтую
Офсайд
51'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
51'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГОООООЛ - Эвандер Феррейра Митьюлланд забивает ударом головой
Угловой
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
50'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
50'
Митьюлланд начинает контратаку
Офсайд
49'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
49'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
49'
Отличные скиллы показывает Эвандер Феррейра, обводя своих соперников
49'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
49'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
48'
Оливер Абильгард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Матч возобновлен
47'
Матч остановлен
47'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
47'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Андерссон Йоэль делает длинную передачу вперед
46'
Удар от ворот произведет Ольборг
46'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
46'
Тактическая замена. Вессам Абу Али уходит с поля и его заменяет Ван Веерт Том
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
45'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГОООООЛ - Онуачу Пол Митьюлланд забивает ударом головой
45'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
44'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристенсен Патрик
43'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
43'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
42'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
39'
Удар от ворот произведет Ольборг
38'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
38'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
38'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Ольборг
37'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
36'
ШАНС! Педерсен Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
36'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Вессам Абу Али из команды Ольборг подал угловой слева.
35'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Опасность предотвращена - Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
35'
Окс Филипп из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
35'
Митьюлланд начинает контратаку
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Святченко Эрик и попал в каркас ворот!
Угловой
35'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
34'
Ринне Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
33'
Оливер Абильгард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Ольборг
32'
Онуачу Пол нанес удар чуть мимо. Близко!
32'
Ринне Якоб не дал случится голу! Мабиль Авер должен был забивать, но Ринне Якоб сделал отличный сейв
Офсайд
31'
Альманн Якоб из команды Ольборг в офсайде
31'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
31'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
31'
Отличные скиллы показывает Онуачу Пол, обводя своих соперников
30'
Оливер Абильгард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
29'
Вессам Абу Али из команды Ольборг играет слишком грубо. Шольц Александр оказался на газоне.
28'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Удар от ворот произведет Ольборг
28'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Окс Филипп из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Удар от ворот произведет Ольборг
27'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
26'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
26'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Ольборг
25'
Как он промахнулся? Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Отличные скиллы показывает Онуачу Пол, обводя своих соперников
25'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
24'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Андерссон Йоэль оказался на газоне.
24'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хорошие навыки показал Мабиль Авер из команды Митьюлланд, красиво сыграв в пас с одноклубником.
24'
Митьюлланд начинает контратаку
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Вессам Абу Али из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эвандер Феррейра
23'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Педерсен Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
21'
Опасность предотвращена - Мабиль Авер из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
21'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Оливер Абильгард
19'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
18'
Ринне Якоб из команды Ольборг сделал отличный сейв!
18'
Должен был быть гол! Шольц Александр имел отличный шанс, но Ринне Якоб не дал голу состоятся!
18'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Шольц Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
18'
Ринне Якоб из команды Ольборг сделал отличный сейв!
18'
Должен был быть гол! Онуачу Пол имел отличный шанс, но Ринне Якоб не дал голу состоятся!
18'
Плохо сыграл Педерсен Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
17'
Митьюлланд контролирует мяч.
16'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Матч возобновится спорным мячом
15'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Окоре Жорес заработал фол
15'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Магнус Кристенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
14'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой справа.
13'
Куск Каспер мяч отрикошетил от ворот
12'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
12'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Куск Каспер имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
12'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
10'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
10'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Удар от ворот произведет Ольборг
9'
Эвандер Феррейра не смог попасть в створ ударом издали
8'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Митьюлланд контролирует мяч.
7'
Ольборг контролирует мяч.
7'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Удар от ворот произведет Ольборг
6'
Как он промахнулся? Эвандер Феррейра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эвандер Феррейра и Мабиль Авер из команды Митьюлланд.
6'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Ольборг
4'
Мабиль Авер не смог попасть в створ ударом издали
3'
Удар от ворот произведет Ольборг
3'
Какой промах! Онуачу Пол имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
3'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
3'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Андерссон Йоэль мяча так и не получил
1'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
1'
Митьюлланд контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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