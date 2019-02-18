Стадион: МСХ Арена Зрители: 7442
2:1
Конец матча
1:0
45' ГолОнуачу Пол
2:0
51' ГолEvander Ferreira
52' Желтая карточкаРинне Якоб
2:1
57' ГолВан Веерт Том
85' Желтая карточкаСвятченко Эрик
89' Желтая карточкаFrank Onyeka
Второй тайм
94'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
94'
Рисгор Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
93'
Ринне Якоб делает длинную передачу вперед
93'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
93'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
93'
Майрон Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
91'
Окоре Жорес из команды Ольборг играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
90'
90'
ШАНС! Кристенсен Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
90'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
89'
Фрэнк Онека получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Фрэнк Онека нарушает правила. Ван Веерт Том пострадал
89'
Рисгор Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Краев Божидар из команды Митьюлланд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
88'
88'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
88'
88'
87'
87'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Онуачу Пол фолит на сопернике
87'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сделал отличный сейв!
86'
После штрафного удара,который нанес Ван Веерт Том мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
85'
Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
85'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
85'
Тактическая замена. Блобьерг Якоб уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
84'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Фрэнк Онека
84'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Педерсен Каспер оказался на газоне.
84'
84'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эвандер Феррейра
83'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг в офсайде
83'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Андерссон Йоэль оказался на газоне.
81'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
80'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
80'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
79'
Расмус Теллюфсен нарушает правила. Поульсен Якоб пострадал
79'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
79'
После штрафного удара,который нанес Поульсен Якоб мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
78'
Судья свистит. Магнус Кристенсен атаковал сзади соперника. Это Краев Божидар заработал своей команде штрафной
78'
78'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
77'
77'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
77'
76'
76'
76'
Оливер Абильгард не смог попасть в створ ударом издали
75'
75'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
74'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
73'
73'
73'
ШАНС! Расмус Теллюфсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает пас партнеру.
73'
72'
Хансен Киан из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
72'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
71'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
71'
Тактическая замена. Окс Филипп уходит с поля и его заменяет Расмус Теллюфсен
71'
Судья сигнализирует, что Оливер Абильгард из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Хассан Рилван
70'
69'
Шанс! Оливер Абильгард из команды Ольборг пробил головой, но мимо
69'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
69'
Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
68'
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 7442 болельщиков
68'
Святченко Эрик возвращается на поле.
68'
Матч возобновлен
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Святченко Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
67'
Святченко Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Матч остановлен
67'
Окс Филипп из команды Ольборг в офсайде
67'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Ольборг начинает контратаку
66'
66'
Опасность предотвращена - Ринне Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
65'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
65'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
65'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает пас партнеру.
65'
64'
Хорошую попытку сделал Хассан Рилван. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Плохо сыграл Педерсен Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
63'
62'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
Оливер Абильгард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Окоре Жорес из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Хассан Рилван заработал фол
60'
60'
60'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
59'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
57'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Кристенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
57'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Святченко Эрик наказан за толчок Ван Веерт Том
56'
55'
55'
55'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
55'
Ольборг контролирует мяч.
54'
54'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
54'
54'
53'
53'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Рефери не любит споров - именно за это Ринне Якоб сейчас получил желтую
51'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
51'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
51'
ГОООООЛ - Эвандер Феррейра Митьюлланд забивает ударом головой
51'
50'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
50'
49'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
49'
49'
Отличные скиллы показывает Эвандер Феррейра, обводя своих соперников
49'
49'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
48'
48'
48'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Матч возобновлен
47'
Матч остановлен
47'
47'
47'
47'
Андерссон Йоэль делает длинную передачу вперед
46'
46'
46'
Тактическая замена. Вессам Абу Али уходит с поля и его заменяет Ван Веерт Том
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
45'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
45'
ГОООООЛ - Онуачу Пол Митьюлланд забивает ударом головой
45'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристенсен Патрик
43'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
43'
42'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
42'
42'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
40'
40'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
40'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
39'
38'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
38'
38'
37'
37'
36'
ШАНС! Педерсен Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
36'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Вессам Абу Али из команды Ольборг подал угловой слева.
35'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Опасность предотвращена - Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
35'
Окс Филипп из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
35'
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Святченко Эрик и попал в каркас ворот!
35'
34'
Ринне Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
33'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Онуачу Пол нанес удар чуть мимо. Близко!
32'
Ринне Якоб не дал случится голу! Мабиль Авер должен был забивать, но Ринне Якоб сделал отличный сейв
31'
Альманн Якоб из команды Ольборг в офсайде
31'
31'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
31'
30'
30'
30'
30'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Вессам Абу Али из команды Ольборг играет слишком грубо. Шольц Александр оказался на газоне.
28'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
28'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Окс Филипп из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
26'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
26'
25'
25'
Как он промахнулся? Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
25'
24'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Андерссон Йоэль оказался на газоне.
24'
24'
Хорошие навыки показал Мабиль Авер из команды Митьюлланд, красиво сыграв в пас с одноклубником.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Вессам Абу Али из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эвандер Феррейра
23'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
22'
Судья сигнализирует, что Педерсен Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
21'
Опасность предотвращена - Мабиль Авер из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
21'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
20'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Оливер Абильгард
19'
19'
18'
18'
Должен был быть гол! Шольц Александр имел отличный шанс, но Ринне Якоб не дал голу состоятся!
18'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Шольц Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
18'
18'
Должен был быть гол! Онуачу Пол имел отличный шанс, но Ринне Якоб не дал голу состоятся!
18'
Плохо сыграл Педерсен Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Матч возобновится спорным мячом
15'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Окоре Жорес заработал фол
15'
15'
14'
Судья сигнализирует, что Магнус Кристенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
14'
13'
13'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой справа.
13'
Куск Каспер мяч отрикошетил от ворот
12'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Куск Каспер имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
12'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
10'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Эвандер Феррейра не смог попасть в створ ударом издали
8'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
Ольборг контролирует мяч.
7'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
6'
Как он промахнулся? Эвандер Феррейра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эвандер Феррейра и Мабиль Авер из команды Митьюлланд.
6'
5'
5'
5'
4'
4'
Мабиль Авер не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
Какой промах! Онуачу Пол имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
3'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
3'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Андерссон Йоэль мяча так и не получил
1'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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