Стадион: Right To Dream Park
1:0
Первый тайм: 44'
1:0
42' ГолNicklas Strunck
Первый тайм
42'
Доньё Годсвей сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Никлас Странк из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Никлас Странк
42'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
42'
Йеспер Раск отбил мяч на угловой после удара Педерсен Мадс из штрафной площади.
42'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
41'
Матиас Хааруп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Доньё Годсвей нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
41'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Отличный пас сделал Бабаян Эдгар из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
40'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
39'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Бабаян Эдгар из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
38'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Опасность! Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Удар от ворот произведет Норшеланн
37'
Эммануэль Сабби не смог попасть в створ ударом издали
37'
Хобро начинает контратаку
37'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
36'
Рюгаард-Йенсен Миккел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
35'
Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
35'
Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Николас Готфредсен
33'
33'
Как он промахнулся? Дамгаард Миккел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Отличные скиллы показывает Дамгаард Миккел, обводя своих соперников
33'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
32'
Удар от ворот произведет Норшеланн
32'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Киркеволд Пол задерживает мяч рукой
31'
Удар от ворот произведет Норшеланн
30'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
30'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро разыграл угловой с левого угла.
30'
Вито Хаммершой-Мистрати нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Плохо сыграл Педерсен Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
29'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
28'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
28'
Норшеланн начинает контратаку
28'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Расмус Педерсен из команды Хобро.
26'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
25'
Удар от ворот произведет Норшеланн
25'
Вито Хаммершой-Мистрати не смог попасть в створ ударом издали
25'
Эммануэль Сабби из команды Хобро в офсайде
25'
Дамборг Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Мумин Абдул из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
24'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Николас Готфредсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
23'
Норшеланн имеет хороший шанс забить.
23'
Выглядело как неплохой момент. Никлас Странк из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
22'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
21'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Хобро начинает контратаку
20'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
20'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
19'
Как он промахнулся? Олсен Андреас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Плохо сыграл Матиас Хааруп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
18'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Педерсен Мадс пострадал.
17'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
17'
Бабаян Эдгар нанес удар, мяч был парирован, но Ларсен Николай не удержал его в руках.
17'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
16'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
16'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
15'
Яв-Ихле Аманква нанес удар головой, но Ларсен Николай спокойно отбил мяч.
14'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Андерсен Магнус II наказан за толчок Мартин Миккельсен
14'
13'
Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
13'
Судья свистит. Яв-Ихле Аманква атаковал сзади соперника. Это Доньё Годсвей заработал своей команде штрафной
13'
12'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Дамгаард Миккел оказался на газоне.
11'
Хорошую попытку сделал Дамгаард Миккел. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
11'
Норшеланн начинает контратаку
11'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Норшеланн
10'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает неудачный навес.
9'
Норшеланн начинает контратаку
9'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает неудачный навес.
8'
Удар от ворот произведет Норшеланн
7'
Отличный пас сделал Мартин Миккельсен из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Удар от ворот произведет Норшеланн
7'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
7'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Опасность предотвращена - Педерсен Мадс из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
6'
Отличные скиллы показывает Эммануэль Сабби, обводя своих соперников
6'
Николас Готфредсен делает длинную передачу вперед
5'
Судья свистит. Педерсен Мадс атаковал сзади соперника. Это Мартин Миккельсен заработал своей команде штрафной
4'
4'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
4'
Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
3'
Доньё Годсвей наказан за толчок Николас Готфредсен
2'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
2'
Доньё Годсвей нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
1'
Никлас Странк из команды Норшеланн делает неудачный навес.
1'
Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Норшеланн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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