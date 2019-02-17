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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5907
Оденсе
1:0
Второй тайм: 82'
Вайле
0'
1:0
42' Гол
Лаурсен Якоб-Баррет
49' Желтая карточка
Томасен Йенс
56' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
60' Желтая карточка
Скооп Якоб
82'
Второй тайм
82'
Имед Луати предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
82'
Юлий Эскесен из команды Оденсе подал угловой слева.
82'
Кадри Башким мяч отрикошетил от ворот
81'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Malte Amundsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
81'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
79'
Лаурсен Якоб-Баррет делает длинную передачу вперед
79'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Юлий Эскесен
78'
Так близко к голу! Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Байза Павол!
78'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
77'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
77'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
76'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Malte Amundsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
75'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Давидсен Вильормур из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Офсайд
74'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
74'
Аллан Соуза из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
73'
Отличные скиллы показывает Нильссон Хокан, обводя своих соперников
73'
Удар от ворот произведет Оденсе
73'
Отличные скиллы показывает Скооп Якоб, обводя своих соперников
72'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
Угловой
71'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой справа.
71'
Грютебуст Стен отбил мяч на угловой после удара Имед Луати из штрафной площади.
Фол, нарушение
71'
Клеве Троэльс наказан за толчок Илич Бранко
70'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
70'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
70'
Malte Amundsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
69'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Вайле
69'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
68'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хальберг Мелькер отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
66'
Нильсен Каспер задерживает мяч рукой
66'
Хальберг Мелькер нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Аллан Соуза из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
65'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 5907 болельщиков
63'
Хорошую попытку сделал Клеве Троэльс. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
62'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
61'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
61'
Лаурсен Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
60'
Скооп Якоб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
60'
Вайле контролирует мяч.
59'
Тактическая замена. Арбнор Муколли уходит с поля и его заменяет Юрченко Владлен
59'
Тактическая замена. Финнбогасон Къяртан уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
58'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
58'
Андерс К. Якобсен делает длинную передачу вперед
57'
Удар от ворот произведет Вайле
57'
Как он промахнулся? Тверсков Йеппе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
57'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
56'
Байза Павол отбил мяч на угловой после удара Андерс К. Якобсен из штрафной площади.
56'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
56'
Тверсков Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
56'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Имед Луати из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Оденсе
54'
Давидсен Вильормур не смог попасть в створ ударом издали
54'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
Угловой
54'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
54'
Матч возобновлен
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
53'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
53'
Имед Луати нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Скооп Якоб из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
52'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
51'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
51'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Удар от ворот произведет Оденсе
50'
Malte Amundsen из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
49'
Аллан Соуза из команды Вайле в офсайде
Травма, повреждение
49'
Арбнор Муколли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
49'
Томасен Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
48'
Томасен Йенс из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Арбнор Муколли пострадал.
48'
Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Аллан Соуза оказался на газоне.
47'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
46'
Имед Луати из команды Вайле в офсайде
46'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кадри Башким из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
46'
Тактическая замена. Рамадани Юльбер уходит с поля и его заменяет Хальберг Мелькер
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Имед Луати из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
48'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой слева.
48'
Грютебуст Стен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
47'
Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
46'
Греве Мадс возвращается на поле.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Имед Луати
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Греве Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
45'
Греве Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Томасен Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Лаурсен Якоб-Баррет изменил счет на табло!
42'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
42'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
42'
Скооп Якоб возвращается на поле.
Офсайд
42'
Имед Луати из команды Вайле в офсайде
42'
Арбнор Муколли из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Скооп Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Скооп Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
39'
Греве Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
39'
Томасен Йенс пробил со штрафного прямо в стенку
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
38'
Имед Луати из команды Вайле играет слишком грубо. Томасен Йенс оказался на газоне.
37'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
37'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает неудачный навес.
36'
Вайле контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет Вайле
35'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Оденсе начинает контратаку
34'
Томасен Йенс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Оденсе контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Оденсе
Угловой
33'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой справа.
32'
Рамадани Юльбер из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Удар от ворот произведет Вайле
31'
Шанс! Лаурсен Райан из команды Оденсе пробил головой, но мимо
Угловой
31'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
31'
Кадри Башким мяч отрикошетил от ворот
31'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
30'
Вайле контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Аллан Соуза наказан за толчок Грютебуст Стен
29'
Malte Amundsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
29'
Нильсен Каспер имел все шансы забить, но Байза Павол сделал отличный сейв!
29'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Вайле контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Лунд Марко атаковал сзади соперника. Это Арбнор Муколли заработал своей команде штрафной
27'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
26'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
26'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
26'
Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
25'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
25'
Финнбогасон Къяртан из команды Вайле в офсайде
24'
Malte Amundsen из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
24'
Нильсен Каспер из команды Оденсе в офсайде
24'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
23'
Удар от ворот произведет Оденсе
23'
Арбнор Муколли не смог попасть в створ ударом издали
23'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арбнор Муколли из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
22'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
22'
Клеве Троэльс из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Нильсен Каспер делает длинную передачу вперед
22'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Вайле
20'
Удар от ворот произведет Оденсе
Фол, нарушение
20'
Имед Луати из команды Вайле толкнул локтем оппонента. Это Тверсков Йеппе заработал фол
20'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
19'
Вайле контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Вайле
18'
Шанс! Тверсков Йеппе из команды Оденсе пробил головой, но мимо
18'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
18'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
17'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
17'
Греве Мадс делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
17'
Лаурсен Райан наказан за толчок Malte Amundsen
17'
Удар от ворот произведет Вайле
17'
Томасен Йенс из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Плохо сыграл Аллан Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Вайле
16'
Кадри Башким из команды Оденсе делает неудачный навес.
16'
Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
15'
Байза Павол отбил мяч на угловой после удара Андерс К. Якобсен из штрафной площади.
15'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе играет в стеночку с партнером по команде. Кадри Башким это был.
15'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
15'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
15'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
13'
Илич Бранко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
12'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
12'
Арбнор Муколли из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Аллан Соуза из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
12'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Аллан Соуза наказан за толчок Клеве Троэльс
11'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
Офсайд
10'
Арбнор Муколли из команды Вайле в офсайде
10'
Удар от ворот произведет Оденсе
10'
ШАНС! Давидсен Вильормур нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
8'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Лаурсен Райан из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
7'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
7'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Вайле
6'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает неудачный навес.
6'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Финнбогасон Къяртан из команды Вайле пасует в штрафную, но Грютебуст Стен выходит и ловит мяч.
5'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
4'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
4'
Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Греве Мадс
3'
Удар от ворот произведет Вайле
3'
Лаурсен Райан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вайле начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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