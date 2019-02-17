Стадион: Nature Energy Park Зрители: 5907
1:0
42' ГолЛаурсен Якоб-Баррет
49' Желтая карточкаТомасен Йенс
56' Желтая карточкаТверсков Йеппе
60' Желтая карточкаСкооп Якоб
Второй тайм
82'
Имед Луати предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Юлий Эскесен из команды Оденсе подал угловой слева.
82'
Кадри Башким мяч отрикошетил от ворот
81'
81'
Malte Amundsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
79'
Лаурсен Якоб-Баррет делает длинную передачу вперед
79'
78'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Юлий Эскесен
78'
Так близко к голу! Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Байза Павол!
78'
77'
77'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
76'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Давидсен Вильормур из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
74'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
74'
Аллан Соуза из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
73'
73'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
73'
Отличные скиллы показывает Нильссон Хокан, обводя своих соперников
73'
73'
Отличные скиллы показывает Скооп Якоб, обводя своих соперников
72'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
71'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой справа.
71'
Грютебуст Стен отбил мяч на угловой после удара Имед Луати из штрафной площади.
71'
Клеве Троэльс наказан за толчок Илич Бранко
70'
70'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
70'
70'
69'
69'
69'
68'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хальберг Мелькер отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
66'
Нильсен Каспер задерживает мяч рукой
66'
Хальберг Мелькер нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Аллан Соуза из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 5907 болельщиков
63'
Хорошую попытку сделал Клеве Троэльс. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
62'
62'
61'
61'
61'
Лаурсен Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
60'
Скооп Якоб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
60'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
60'
59'
Тактическая замена. Арбнор Муколли уходит с поля и его заменяет Юрченко Владлен
59'
Тактическая замена. Финнбогасон Къяртан уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
58'
58'
Андерс К. Якобсен делает длинную передачу вперед
57'
57'
Как он промахнулся? Тверсков Йеппе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
57'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
56'
Байза Павол отбил мяч на угловой после удара Андерс К. Якобсен из штрафной площади.
56'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
56'
Тверсков Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
56'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
56'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Имед Луати из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
54'
54'
54'
54'
Давидсен Вильормур не смог попасть в створ ударом издали
54'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
54'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
54'
Матч возобновлен
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
53'
Имед Луати нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Скооп Якоб из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
52'
52'
52'
51'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
51'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Malte Amundsen из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Аллан Соуза из команды Вайле в офсайде
49'
Арбнор Муколли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Томасен Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
48'
Томасен Йенс из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Арбнор Муколли пострадал.
48'
Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Аллан Соуза оказался на газоне.
47'
46'
Имед Луати из команды Вайле в офсайде
46'
46'
Кадри Башким из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
46'
Тактическая замена. Рамадани Юльбер уходит с поля и его заменяет Хальберг Мелькер
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Имед Луати из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
48'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой слева.
48'
Грютебуст Стен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Греве Мадс возвращается на поле.
46'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Имед Луати
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Матч возобновлен
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Греве Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Греве Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Томасен Йенс сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Лаурсен Якоб-Баррет изменил счет на табло!
42'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
42'
42'
Скооп Якоб возвращается на поле.
42'
Имед Луати из команды Вайле в офсайде
42'
Арбнор Муколли из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Скооп Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Скооп Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
39'
Греве Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Томасен Йенс пробил со штрафного прямо в стенку
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Имед Луати из команды Вайле играет слишком грубо. Томасен Йенс оказался на газоне.
37'
37'
37'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает неудачный навес.
36'
35'
35'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Оденсе начинает контратаку
34'
Томасен Йенс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Оденсе контролирует мяч.
33'
33'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой справа.
32'
Рамадани Юльбер из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
31'
Шанс! Лаурсен Райан из команды Оденсе пробил головой, но мимо
31'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
31'
Кадри Башким мяч отрикошетил от ворот
31'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
30'
29'
Аллан Соуза наказан за толчок Грютебуст Стен
29'
29'
Нильсен Каспер имел все шансы забить, но Байза Павол сделал отличный сейв!
29'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
27'
Судья свистит. Лунд Марко атаковал сзади соперника. Это Арбнор Муколли заработал своей команде штрафной
27'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
26'
26'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
26'
25'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
25'
25'
Финнбогасон Къяртан из команды Вайле в офсайде
24'
Malte Amundsen из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Нильсен Каспер из команды Оденсе в офсайде
24'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
23'
23'
Арбнор Муколли не смог попасть в створ ударом издали
23'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арбнор Муколли из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Клеве Троэльс из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
22'
Нильсен Каспер делает длинную передачу вперед
22'
21'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
20'
20'
Имед Луати из команды Вайле толкнул локтем оппонента. Это Тверсков Йеппе заработал фол
20'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
19'
18'
18'
Шанс! Тверсков Йеппе из команды Оденсе пробил головой, но мимо
18'
18'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
17'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
17'
Греве Мадс делает длинную передачу вперед
17'
Лаурсен Райан наказан за толчок Malte Amundsen
17'
17'
Томасен Йенс из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Плохо сыграл Аллан Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
16'
16'
Кадри Башким из команды Оденсе делает неудачный навес.
16'
15'
15'
Байза Павол отбил мяч на угловой после удара Андерс К. Якобсен из штрафной площади.
15'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе играет в стеночку с партнером по команде. Кадри Башким это был.
15'
15'
15'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
14'
14'
14'
13'
Илич Бранко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
12'
12'
Арбнор Муколли из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Аллан Соуза из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
12'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Аллан Соуза наказан за толчок Клеве Троэльс
11'
11'
11'
10'
Арбнор Муколли из команды Вайле в офсайде
10'
10'
ШАНС! Давидсен Вильормур нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Лаурсен Райан из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
7'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
7'
6'
6'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает неудачный навес.
6'
5'
Финнбогасон Къяртан из команды Вайле пасует в штрафную, но Грютебуст Стен выходит и ловит мяч.
5'
4'
4'
4'
4'
3'
3'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Греве Мадс
3'
3'
Лаурсен Райан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вайле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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