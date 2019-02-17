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Стадион:
Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 7'
Брондбю
0' 7'
Первый тайм
6'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
5'
Хедлунд Симон из команды Брондбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Опасность! Радошевич Йосип из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Лауридсен Йеспер делает длинную передачу вперед
2'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
2'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
2'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Уре Микаэль из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
1'
Брондбю начинает контратаку
1'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эсбьерг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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