Стадион: Де Вайверберг Зрители: 12464
0:0
Второй тайм: 68'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
67'
ШАНС! Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
67'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Матч возобновлен
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
64'
63'
62'
Клейбер Шон из команды Утрехт в офсайде
62'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
59'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
58'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Удар от ворот произведет Утрехт
58'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
Удар от ворот произведет Утрехт
55'
Нарсинх Фюрдьел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Янссен Виллем бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
55'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
55'
Янссен Виллем мяч отрикошетил от ворот
54'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
54'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Бауссайд Отман из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
53'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Николя Гавори из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
52'
Де Графсхап контролирует мяч.
51'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Де Графсхап контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
49'
49'
48'
Бюргзорг Делано нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
48'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
47'
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 12464 болельщиков
46'
Стральман Барт из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Крамер Михил пострадал.
46'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матч возобновлен
46'
Клейбер Шон возвращается на поле.
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Клейбер Шон получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Эль-Джебли Юссеф пробил со штрафного прямо в стенку
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
44'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
43'
Вет Хавьер мяч отрикошетил от ворот
43'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Azor Matusiwa пострадал.
42'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бауссайд Отман из команды Утрехт подал угловой справа.
39'
38'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
37'
Судья сигнализирует, что Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
37'
36'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Керк Гирано возвращается на поле.
35'
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Керк Гирано получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
33'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
33'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
33'
Как он промахнулся? Крамер Михил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
ШАНС! Крамер Михил вышел один-на-один с голкипером...
33'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
7'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Янссен Виллем
6'
Ван де Паверт Тед делает длинную передачу вперед
5'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
5'
Тютюарима Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бенсхоп Чарлисон
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
4'
4'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
4'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Овюсу Лерой делает длинную передачу вперед
3'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Кубок (1/4 финала)
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Кариока. 2-й раунд. Борьба за выживание
Бразилия: Кариока. Кубок Гуанабара: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Итог 2 Фуэнлабрада 0 Рапидо Боусас Итог 0 Унион Адарве 1 Гуйхуэло Итог 2 Интернасьональ Мадрид 0 Лас-Пальмас-2 Итог 0 Бургос 2 Сан-Себастьян Итог 0 Сельта-2 1 Понтеведра 80' 2 Навалкарнеро 3 Реал Мадрид Кастилья 49' 0 Salamanca CF UDS 0 Депортиво-2 51' 1 Понферрадина 0 Корушо 47' 1 Леонеса 0 Унионистас
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 2 Севилья Атлетико 0 Линенсе Итог 2 Альмерия-2 2 Картахена Итог 0 Атлетико Малагуэно 2 Дон Бенито Итог 2 Бадахос 0 Сан-Фернандо Итог 1 Мелилья 1 Гранада-2 Итог 1 Хумилья 3 УКАМ Мурсия Итог 0 Рекреативо 0 Ibiza-Eivissa ОТМ 0 Рекреативо 0 Лорка 47' 0 Вильяновенсе 0 Марбелья 50' 0 Мурсия 1 Эль-Эхидо 35' 0 Атлетико Санлукеньо 0 Талавера
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Кубок ФНЛ (Плей-офф)
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить