  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12464
Де Графсхап
0:0
Второй тайм: 68'
Утрехт
0' 68'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
67'
ШАНС! Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
67'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Матч возобновлен
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
Офсайд
62'
Клейбер Шон из команды Утрехт в офсайде
62'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
59'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
58'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Удар от ворот произведет Утрехт
58'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
Удар от ворот произведет Утрехт
55'
Нарсинх Фюрдьел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Янссен Виллем бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
55'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
55'
Янссен Виллем мяч отрикошетил от ворот
Угловой
54'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
54'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Бауссайд Отман из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
53'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Николя Гавори из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Де Графсхап контролирует мяч.
51'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Де Графсхап контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
49'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Бюргзорг Делано нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
48'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 12464 болельщиков
Фол, нарушение
46'
Стральман Барт из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Крамер Михил пострадал.
46'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Клейбер Шон возвращается на поле.
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Клейбер Шон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
45'
Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Эль-Джебли Юссеф пробил со штрафного прямо в стенку
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
44'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
43'
Вет Хавьер мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
43'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Azor Matusiwa пострадал.
42'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
40'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Бауссайд Отман из команды Утрехт подал угловой справа.
39'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
37'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
36'
Керк Гирано возвращается на поле.
35'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Керк Гирано получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
34'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
33'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
33'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
33'
Как он промахнулся? Крамер Михил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
ШАНС! Крамер Михил вышел один-на-один с голкипером...
33'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Янссен Виллем
6'
Ван де Паверт Тед делает длинную передачу вперед
5'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
5'
Тютюарима Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бенсхоп Чарлисон
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
4'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
4'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Овюсу Лерой делает длинную передачу вперед
3'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
1'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Кубок (1/4 финала)
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Кубок ФНЛ (Плей-офф)
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация