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Стадион:
Порту
2:0
Второй тайм: 76'
Витория Сетубал
0'
1:0
15' Гол
Эррера Эктор
36' Желтая карточка
Бесса Эбер
45' Желтая карточка
Семедо Жозе
53' Желтая карточка
Жорж Артур
53' Желтая карточка
Тикиньо Франсиско
54' Вторая желтая карточка
Бесса Эбер
2:0
65' Гол
Тикиньо Франсиско
70' Желтая карточка
Фелипе Аугусто IV
76'
Второй тайм
75'
Витория Сетубал делает замену. Перейра Илдеберту уходит с поля, а Ману Луиш Мигель выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Фелипе Аугусто IV получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Тикиньо Франсиско бьет в цель!
61'
Порту делает замену. Отавио Эдмилсон уходит с поля, а Андре Перейра выходит на его замену.
54'
Бесса Эбер получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
53'
Тикиньо Франсиско получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Жорж Артур получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Семедо Жозе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Бесса Эбер получил желтую карточку от судьи
30'
Порту делает замену. Данилу Перейра уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Эррера Эктор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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