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Стадион:
Насьонал Мадейра
1:0
Первый тайм: 15'
Фейренсе
0'
1:0
12' Гол
Рашидов Сардор
15'
Первый тайм
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Рашидов Сардор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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