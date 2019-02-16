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Стадион:
Витория Гимарайнш
1:0
Перерыв
Портимоненсе
0'
1:0
40' Гол
Матеус де Андраде
44' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Матеус де Андраде бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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