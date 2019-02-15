Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
1:2
Второй тайм: 70'
6' Желтая карточкаУкра Андре
9' Желтая карточкаПатрик де Оливейра
26' Желтая карточкаМонте Нелсон
0:1
27' ГолКардозу Фабиу
42' Желтая карточкаФилипе Аугусто
1:1
45' ГолСемеду Рубен
1:2
64' ГолGuilherme Schettine
Второй тайм
64'
Г О О О О Л - Guilherme Schettine бьет в цель!
62'
Санта-Клара делает замену. Ламас Бруно уходит с поля, а Хриен Мартин выходит на его замену.
46'
Риу Аве делает замену. Мурило Энрике уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Риу Аве делает замену. Тарантини Рикардо уходит с поля, а Коэнтрау Фабиу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Семеду Рубен бьет в цель!
42'
Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Кардозу Фабиу бьет в цель!
26'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
9'
Патрик де Оливейра получил желтую карточку от судьи
6'
Укра Андре получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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