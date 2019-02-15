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Стадион:
Риу Аве
1:2
Второй тайм: 70'
Санта-Клара
0'
6' Желтая карточка
Укра Андре
9' Желтая карточка
Патрик де Оливейра
26' Желтая карточка
Монте Нелсон
0:1
27' Гол
Кардозу Фабиу
42' Желтая карточка
Филипе Аугусто
1:1
45' Гол
Семеду Рубен
1:2
64' Гол
Guilherme Schettine
70'
Второй тайм
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Guilherme Schettine бьет в цель!
62'
Санта-Клара делает замену. Ламас Бруно уходит с поля, а Хриен Мартин выходит на его замену.
46'
Риу Аве делает замену. Мурило Энрике уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Риу Аве делает замену. Тарантини Рикардо уходит с поля, а Коэнтрау Фабиу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Семеду Рубен бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Кардозу Фабиу бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Патрик де Оливейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Укра Андре получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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