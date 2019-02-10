Стадион: Доганлар
2:1
Перерыв
1:0
20' ГолКадах Дениз
28' Желтая карточкаБорхес Сельсо
2:0
31' ГолБорхес Сельсо
33' Желтая карточкаПоко Андре
2:1
42' ГолЦавелас Георгиос
44' Желтая карточкаВелинтон Соуза
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Велинтон Соуза получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Цавелас Георгиос бьет в цель!
33'
Поко Андре получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Борхес Сельсо бьет в цель!
28'
Борхес Сельсо получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Кадах Дениз бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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