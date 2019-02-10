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Стадион:
Коньяспор
1:1
Конец матча
Малатьяспор
0'
45' Желтая карточка
Филипович Петар
45' Желтая карточка
Евтович Марко
65' Желтая карточка
Доналд Митчелл
72' Желтая карточка
Камара Абубакар
0:1
74' Гол
Алексич Даниел
75' Желтая карточка
Кырынтылы Серкан
76' Желтая карточка
Бюйюк Адем
1:1
85' Пенальти
Яхович Адис
85' Желтая карточка
Яхович Адис
85' Желтая карточка
Фарноль Фабьен
87' Желтая карточка
Туран Али
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Туран Али получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Фарноль Фабьен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Яхович Адис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Яхович Адис из команды Коньяспор забивает с точки!
82'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Шишманоглу Эмер выходит на его замену.
79'
Коньяспор делает замену. Евтович Марко уходит с поля, а Ятабаре Мустафа выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Кырынтылы Серкан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Алексич Даниел бьет в цель!
73'
Малатьяспор делает замену. Тьеви Бифума уходит с поля, а Йылдыз Ахмед выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Камара Абубакар получил желтую карточку от судьи
69'
Коньяспор делает замену. Траоре Абду II уходит с поля, а Чамдалы Али выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Доналд Митчелл получил желтую карточку от судьи
62'
Малатьяспор делает замену. Гильерме Маркес уходит с поля, а Камара Абубакар выходит на его замену.
56'
Коньяспор делает замену. Шахинер Омер Али уходит с поля, а Фофана Морике выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Евтович Марко получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Филипович Петар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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