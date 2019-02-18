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Аргентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 12'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
1:0
9' Гол
Elias Gomez
12'
Первый тайм
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Elias Gomez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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