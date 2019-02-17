0:0
Конец матча
40' Желтая карточкаMatias Pisano
52' Желтая карточкаРомеро Гастон
88' Желтая карточкаGerman Berterame
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
German Berterame получил желтую карточку от судьи
84'
Альдосиви делает замену. Javier Iritier уходит с поля, а Факундо Андрес Кастиллон выходит на его замену.
79'
Патронато де Парана делает замену. Ромеро Гастон уходит с поля, а Жакобо Мансилла выходит на его замену.
73'
Патронато де Парана делает замену. Gabriel Carabajal уходит с поля, а Ignacio Andres Cacheiro выходит на его замену.
63'
Патронато де Парана делает замену. Пабло Мартин Ледесма уходит с поля, а Santiago Brinone выходит на его замену.
56'
Альдосиви делает замену. Ivan Colman уходит с поля, а Руис Алан выходит на его замену.
52'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Матиас Пизано получил желтую карточку от судьи
8'
Альдосиви делает замену. Кристиан Габриел Чавес уходит с поля, а Juan Daniel Galeano выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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