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Бока Хуниорс
0:0
Второй тайм: 55'
Ланус
0'
32' Желтая карточка
Tomas Belmonte
43' Желтая карточка
Кампусано Хорман
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Кампусано Хорман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Tomas Belmonte получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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