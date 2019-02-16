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Сан-Лоренсо
1:1
Второй тайм: 90+'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
12' Желтая карточка
Cristian Insaurralde
1:0
45' Гол
Бланди Николас
45' Желтая карточка
Формика Мауро
1:1
90' Гол
Alexis Rodrigues
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Alexis Rodrigues бьет в цель!
75'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Facundo Nadalin уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
70'
Сан-Лоренсо делает замену. Белуччи Фернандо уходит с поля, а Поблет Херонимо выходит на его замену.
65'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Кастеллани Гонсало выходит на его замену.
57'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
57'
Сан-Лоренсо делает замену. Демиан Перес уходит с поля, а Саласар Виктор выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Биттоло Мариано уходит с поля, а Juan Freytes выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Формика Мауро получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Бланди Николас бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Cristian Insaurralde получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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