1:1
Второй тайм: 90+'
12' Желтая карточкаCristian Insaurralde
1:0
45' ГолБланди Николас
45' Желтая карточкаФормика Мауро
1:1
90' ГолAlexis Rodrigues
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Alexis Rodrigues бьет в цель!
75'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Facundo Nadalin уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
70'
Сан-Лоренсо делает замену. Белуччи Фернандо уходит с поля, а Поблет Херонимо выходит на его замену.
65'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Кастеллани Гонсало выходит на его замену.
57'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
57'
Сан-Лоренсо делает замену. Демиан Перес уходит с поля, а Саласар Виктор выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Биттоло Мариано уходит с поля, а Juan Freytes выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Формика Мауро получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Бланди Николас бьет в цель!
12'
Cristian Insaurralde получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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