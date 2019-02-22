Стадион: Сентрал Коаст
3:5
Конец матча
18' Желтая карточкаСаймон Мэтт
0:1
32' ГолБотеак Эрик
35' Желтая карточкаО'Нил Эйден
0:2
36' ГолAlejandro Lopez IV
1:2
38' ГолConnor Pain
1:3
45' ГолМиккельсен Тобиас
2:3
45' ГолО'Нил Эйден
52' Желтая карточкаKye Rowles
2:4
54' ГолAlejandro Lopez IV
62' Вторая желтая карточкаО'Нил Эйден
68' Желтая карточкаConnor Pain
72' Желтая карточкаКараджан Джем
2:5
75' ГолDylan Wenzel-Halls
76' Желтая карточкаБотеак Эрик
3:5
82' ГолJordan Murray
90' Вторая желтая карточкаСаймон Мэтт
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саймон Мэтт получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Г О О О О Л - Jordan Murray бьет в цель!
82'
Брисбен Роар делает замену. Энрике уходит с поля, а Кристенсен Томас выходит на его замену.
79'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
76'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
75'
Г О О О О Л - Dylan Wenzel-Halls бьет в цель!
72'
Караджан Джем получил желтую карточку от судьи
68'
Connor Pain получил желтую карточку от судьи
67'
Брисбен Роар делает замену. Миккельсен Тобиас уходит с поля, а Daniel Leck выходит на его замену.
62'
О'Нил Эйден получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Stephen Mallon уходит с поля, а Jordan Murray выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Санчес Алекс Лопес бьет в цель!
52'
Kye Rowles получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Г О О О О Л - О'Нил Эйден бьет в цель!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Миккельсен Тобиас бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Санчес Алекс Лопес бьет в цель!
35'
О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
22'
Брисбен Роар делает замену. Ингем Дэн уходит с поля, а Izaack Powell выходит на его замену.
18'
Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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