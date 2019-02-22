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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
3:5
Конец матча
Брисбен Роар
0'
18' Желтая карточка
Саймон Мэтт
0:1
32' Гол
Ботеак Эрик
35' Желтая карточка
О'Нил Эйден
0:2
36' Гол
Alejandro Lopez IV
1:2
38' Гол
Connor Pain
1:3
45' Гол
Миккельсен Тобиас
2:3
45' Гол
О'Нил Эйден
52' Желтая карточка
Kye Rowles
2:4
54' Гол
Alejandro Lopez IV
62' Вторая желтая карточка
О'Нил Эйден
68' Желтая карточка
Connor Pain
72' Желтая карточка
Караджан Джем
2:5
75' Гол
Dylan Wenzel-Halls
76' Желтая карточка
Ботеак Эрик
3:5
82' Гол
Jordan Murray
90' Вторая желтая карточка
Саймон Мэтт
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саймон Мэтт получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Jordan Murray бьет в цель!
82'
Брисбен Роар делает замену. Энрике уходит с поля, а Кристенсен Томас выходит на его замену.
79'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Dylan Wenzel-Halls бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Караджан Джем получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Connor Pain получил желтую карточку от судьи
67'
Брисбен Роар делает замену. Миккельсен Тобиас уходит с поля, а Daniel Leck выходит на его замену.
62'
О'Нил Эйден получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Stephen Mallon уходит с поля, а Jordan Murray выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Санчес Алекс Лопес бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Kye Rowles получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - О'Нил Эйден бьет в цель!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Миккельсен Тобиас бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Санчес Алекс Лопес бьет в цель!
Желтая карточка
35'
О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
22'
Брисбен Роар делает замену. Ингем Дэн уходит с поля, а Izaack Powell выходит на его замену.
Желтая карточка
18'
Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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