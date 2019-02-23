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Стадион:
Веллингтон Феникс
0:1
Конец матча
Сидней
0'
14' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
0:1
65' Пенальти
Ле Фондре Адам
78' Желтая карточка
Ryan Lowry
79' Желтая карточка
Ле Фондре Адам
86' Желтая карточка
Броск Алекс
90' Желтая карточка
Руфер Алекс
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Броск Алекс получил желтую карточку от судьи
86'
Сидней делает замену. Anthony Caceres уходит с поля, а Да Силва Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Ле Фондре Адам получил желтую карточку от судьи
73'
Веллингтон Феникс делает замену. Манди Пенья уходит с поля, а Max Burgess выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам из команды Сидней забивает с точки!
62'
Сидней делает замену. Гучаннеджад Реза уходит с поля, а Броск Алекс выходит на его замену.
55'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Веллингтон Феникс делает замену. Dylan Fox уходит с поля, а Ryan Lowry выходит на его замену.
Желтая карточка
14'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campbelltown Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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