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Стадион:
Мельбурн Виктори
0:1
Второй тайм: 48'
Мельбурн Сити
0'
13' Желтая карточка
Нидермайер Георг
15' Вторая желтая карточка
Нидермайер Георг
0:1
16' Пенальти
Макларен Джейми
21' Желтая карточка
Хонда Кейсуке
42' Желтая карточка
Брэттан Люк
42' Желтая карточка
Рауль Баэна
46' Желтая карточка
Де Лат Ричи
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Тойвонен Ола выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Рауль Баэна получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Хонда Кейсуке получил желтую карточку от судьи
17'
Мельбурн Виктори делает замену. Elvis Kamsoba уходит с поля, а Доначи Джеймс выходит на его замену.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Макларен Джейми из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
15'
Нидермайер Георг получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
13'
Нидермайер Георг получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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