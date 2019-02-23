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Стадион:
Спартак Трнава
2:1
Второй тайм: 64'
ДАК
0'
23' Желтая карточка
Йылмаз Кубилай
32' Желтая карточка
Шатка Любомир
34' Желтая карточка
Янечка Марек
1:0
35' Гол
Йылмаз Кубилай
1:1
38' Гол
Abdulrahman Taiwo
2:1
48' Гол
Маркоски Кире
54' Желтая карточка
Маркоски Кире
64'
Второй тайм
62'
ДАК делает замену. Kristian Kostrna уходит с поля, а Ронен Коннор выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Маркоски Кире получил желтую карточку от судьи
53'
ДАК делает замену. Чмелик Лукаш уходит с поля, а Cesar Blackman выходит на его замену.
53'
ДАК делает замену. Abdulrahman Taiwo уходит с поля, а Айонг Карстен выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Маркоски Кире бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Abdulrahman Taiwo бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Йылмаз Кубилай бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Янечка Марек получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Шатка Любомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Йылмаз Кубилай получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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