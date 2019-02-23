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Стадион:
Подбрезова
0:0
Второй тайм: 59'
Ружомберок
0'
20' Желтая карточка
Мустеданагич Зинедин
39' Желтая карточка
Michal Obrocnik
55' Желтая карточка
Кружляк Доминик
59'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Кружляк Доминик получил желтую карточку от судьи
46'
Подбрезова делает замену. Оравец Матей уходит с поля, а Marek Kristian Bartos выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Michal Obrocnik получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Мустеданагич Зинедин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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