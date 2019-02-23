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Стадион:
Злате Моравце
3:0
Второй тайм: 61'
Тренчин
0'
12' Желтая карточка
Branislav Luptak
1:0
15' Гол
Рихтарех Давид
29' Желтая карточка
Шулек Мартин
38' Желтая карточка
Паур Якуб
44' Желтая карточка
Рихтарех Давид
2:0
54' Гол
Jakub Svec
3:0
59' Пенальти
Дубек Томаш
61'
Второй тайм
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Дубек Томаш из команды Злате Моравце забивает с точки!
57'
Тренчин делает замену. Marian Pisoja уходит с поля, а Рогульич Анте выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Jakub Svec бьет в цель!
51'
Тренчин делает замену. Паур Якуб уходит с поля, а Чатакович Хамза выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Паур Якуб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Шулек Мартин получил желтую карточку от судьи
21'
Тренчин делает замену. Уббинк Корнелис уходит с поля, а Слеегерс Джои выходит на его замену.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Рихтарех Давид бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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