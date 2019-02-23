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Стадион:
Сеница
0:1
Второй тайм: 65'
Жилина
0'
0:1
22' Гол
Мигалик Ярослав
42' Желтая карточка
Качер Мирослав
51' Желтая карточка
Мигалик Ярослав
57' Желтая карточка
Отрисал Эрик
65'
Второй тайм
Желтая карточка
57'
Отрисал Эрик получил желтую карточку от судьи
56'
Сеница делает замену. Зезинью уходит с поля, а Frank Castaneda выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Мигалик Ярослав получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Качер Мирослав получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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