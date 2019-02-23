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Стадион:
Земплин
0:0
Конец матча
Нитра
0'
32' Желтая карточка
Nikola Gataric
44' Желтая карточка
Ivan Zgrablic
67' Желтая карточка
Matus Vojtko
73' Желтая карточка
Lazaros Rota
78' Желтая карточка
Вестеницки Томаш
81' Желтая карточка
Гаррийо Хосе
89' Желтая карточка
Branislav Pindroch
90' Желтая карточка
Marek Fabry
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Marek Fabry получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Бранислав Пиндроч получил желтую карточку от судьи
83'
Земплин делает замену. Жофчак Игор уходит с поля, а Christos Kountouriotis выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Гаррийо Хосе получил желтую карточку от судьи
80'
Нитра делает замену. Вестеницки Томаш уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Вестеницки Томаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Lazaros Rota получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Matus Vojtko получил желтую карточку от судьи
64'
Земплин делает замену. Sadam Sulley уходит с поля, а Тункара Мамаду выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Ivan Zgrablic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Nikola Gataric получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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