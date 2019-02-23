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Стадион:
Адмира
3:0
Конец матча
Ваккер Инсбрук
0'
5' Желтая карточка
Харрер Мартин
1:0
11' Гол
Шмидт Патрик
27' Желтая карточка
Karim Conte
2:0
34' Гол
Emanuel Aiwu
73' Желтая карточка
Маак Маттиас
3:0
89' Гол
Шмидт Патрик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Шмидт Патрик бьет в цель!
78'
Адмира делает замену. Шёссвендтер Кристоф уходит с поля, а Цвиршиц Штефан выходит на его замену.
74'
Ваккер Инсбрук делает замену. Киприт Мухаммед уходит с поля, а Daniele Gabriele выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Маак Маттиас получил желтую карточку от судьи
70'
Адмира делает замену. Старкль Доминик уходит с поля, а Wilhelm Vorsager выходит на его замену.
46'
Ваккер Инсбрук делает замену. Karim Conte уходит с поля, а Дедич Златко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ваккер Инсбрук делает замену. Маранда Мануэль уходит с поля, а Хорват Саша выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Emanuel Aiwu бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Karim Conte получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Шмидт Патрик бьет в цель!
8'
Адмира делает замену. Тёлке Бьярне уходит с поля, а Emanuel Aiwu выходит на его замену.
Желтая карточка
5'
Харрер Мартин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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