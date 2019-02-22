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Стадион:
ЛАСК
2:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
20' Гол
Thomas Goiginger
60' Желтая карточка
Клаусс Жоао
75' Желтая карточка
Мадль Михаэль
75' Желтая карточка
João Victor II
2:0
81' Гол
João Victor II
83' Желтая карточка
Прокоп Доминик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ЛАСК делает замену. Клаусс Жоао уходит с поля, а Yusuf Otubanjo выходит на его замену.
89'
ЛАСК делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Тетте Самуэл выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Joao Victor бьет в цель!
76'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Dominik Frieser выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Joao Victor получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Мадль Михаэль получил желтую карточку от судьи
70'
Аустрия Вена делает замену. Sterling Yateke уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
64'
Аустрия Вена делает замену. Саркария Манприт уходит с поля, а Прокоп Доминик выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Клаусс Жоао получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Thomas Goiginger бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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