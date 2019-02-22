Стадион: TGW Arena
2:0
Конец матча
1:0
20' ГолThomas Goiginger
60' Желтая карточкаКлаусс Жоао
75' Желтая карточкаМадль Михаэль
75' Желтая карточкаJoão Victor II
2:0
81' ГолJoão Victor II
83' Желтая карточкаПрокоп Доминик
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ЛАСК делает замену. Клаусс Жоао уходит с поля, а Yusuf Otubanjo выходит на его замену.
89'
ЛАСК делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Тетте Самуэл выходит на его замену.
83'
Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Joao Victor бьет в цель!
76'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Dominik Frieser выходит на его замену.
75'
Joao Victor получил желтую карточку от судьи
75'
Мадль Михаэль получил желтую карточку от судьи
70'
Аустрия Вена делает замену. Sterling Yateke уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
64'
Аустрия Вена делает замену. Саркария Манприт уходит с поля, а Прокоп Доминик выходит на его замену.
60'
Клаусс Жоао получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Г О О О О Л - Thomas Goiginger бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Жеребьёвка Лиги Европы
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Алжир: Лига 1
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Кариока. 2-й раунд. Борьба за выживание
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Голландия: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Катар: Катар Старз
Колумбия: Примера А Апертура
Копа Судамерикана (1/32 финала)
Кубок Либертадорес. Отборочные матчи
Лига Чемпионов КОНКАКАФ (1/8 финала)
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа B)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить