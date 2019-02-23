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Стадион:
Вольфсбергер
0:0
Конец матча
Альтах
0'
36' Желтая карточка
Марио Лейтгеб
44' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
90' Желтая карточка
Рнич Неманья
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
83'
Альтах делает замену. Manfred Fischer уходит с поля, а Майлингер Марко выходит на его замену.
77'
Альтах делает замену. Нутц Штефан уходит с поля, а Samuel Gouet выходит на его замену.
74'
Альтах делает замену. Бериша Мергим уходит с поля, а Грбич Адриан выходит на его замену.
71'
Вольфсбергер делает замену. Шмид Романо уходит с поля, а Sekou Koita выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Вольфсбергер делает замену. Золльбауэр Михаэль уходит с поля, а Манфред Гёллнер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Золльбауэр Михаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Марио Лейтгеб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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