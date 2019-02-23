Стадион: Лавантталь Арена
0:0
Конец матча
36' Желтая карточкаМарио Лейтгеб
44' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
90' Желтая карточкаРнич Неманья
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
83'
Альтах делает замену. Manfred Fischer уходит с поля, а Майлингер Марко выходит на его замену.
77'
Альтах делает замену. Нутц Штефан уходит с поля, а Samuel Gouet выходит на его замену.
74'
Альтах делает замену. Бериша Мергим уходит с поля, а Грбич Адриан выходит на его замену.
71'
Вольфсбергер делает замену. Шмид Романо уходит с поля, а Sekou Koita выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Вольфсбергер делает замену. Золльбауэр Михаэль уходит с поля, а Манфред Гёллнер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Золльбауэр Михаэль получил желтую карточку от судьи
36'
Марио Лейтгеб получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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