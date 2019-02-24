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Стадион:
Рапид Вена
2:0
Второй тайм: 90'
Ред Булл Зальцбург
0'
12' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
40' Желтая карточка
Мартич Мануэль
50' Желтая карточка
Рамальо Андре
54' Вторая желтая карточка
Рамальо Андре
63' Желтая карточка
Ауэр Штефан
1:0
65' Гол
Бериша Ветон
2:0
81' Гол
Шваб Штефан
84' Желтая карточка
Шваб Штефан
90'
Второй тайм
84'
Рапид Вена делает замену. Павлович Андрия уходит с поля, а Баджи Алиу выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Шваб Штефан бьет в цель!
79'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Минамино Такуми уходит с поля, а Холанд Эрлинг Брёут выходит на его замену.
66'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Иван Андрей выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Ауэр Штефан получил желтую карточку от судьи
60'
Рапид Вена делает замену. Мартич Мануэль уходит с поля, а Любичич Деян выходит на его замену.
56'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Мвепу Энок уходит с поля, а Albert Vallci выходит на его замену.
54'
Рамальо Андре получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
50'
Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Мартич Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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