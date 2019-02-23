Стадион: Эсприт-Арена
4' Красная карточкаПерейра Матеус
13' Желтая карточкаАйхан Кан
25' Желтая карточкаБеренс Ханно
Первый тайм
36'
Матч возобновлен
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Петрак Ондржей получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Петрак Ондржей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Раман Бенито нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
34'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой справа.
33'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
33'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
Раман Бенито из команды Фортуна в офсайде
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
30'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
29'
29'
Игра в одни ворота сейчас. Фортуна доминирует и владеет мячом
29'
28'
28'
27'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Почти гол! Айхан Кан пробил головой по воротам, но Матения Кристиан спас!
25'
Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Беренс Ханно тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
25'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Лукебакио Доди оказался на газоне.
24'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Ковнацки Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Моралес Альфредо из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
22'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
21'
21'
Ковнацки Давид не смог попасть в створ ударом издали
21'
Плохо сыграл Матения Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Ляйбольд Тим ошибается в защите.
21'
Нюрнберг контролирует мяч.
20'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Ковнацки Давид из команды Фортуна пасует в штрафную, но Матения Кристиан выходит и ловит мяч.
19'
Фортуна начинает контратаку
19'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
16'
Нюрнберг контролирует мяч.
16'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
16'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
15'
Зреляк Адам из команды Нюрнберг в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
13'
Айхан Кан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
13'
Судья свистит. Айхан Кан атаковал сзади соперника. Это Беренс Ханно заработал своей команде штрафной
13'
Гисельман Нико нанес удар издали, а Матения Кристиан отбил его обратно в игру!
13'
Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Лёвен Эдуард задерживает мяч рукой
12'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Зреляк Адам наказан за толчок Штёгер Кевин
11'
Назначен штрафной. Пострадал Беренс Ханно, его свалил Моралес Альфредо.
11'
11'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
11'
Раман Бенито из команды Фортуна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
9'
Раман Бенито мяч отрикошетил от ворот
9'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой справа.
8'
Матения Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
8'
Удар от ворот произведет Фортуна
7'
Шанс! Зреляк Адам из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
7'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг подал угловой слева.
7'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Гисельман Нико возвращается на поле.
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
4'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Перейра Матеус
4'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Перейра Матеус оказался удален с поля
3'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Гисельман Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Гисельман Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Гисельман Нико наказан за толчок Перейра Матеус
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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