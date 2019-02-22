Стадион: Везерштадион Зрители: 41000
0:1
2' ГолЦубер Стивен
1:1
45' ГолКлассен Дэви
57' Желтая карточкаКабак Озан
82' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
83' Желтая карточкаМойсандер Никлас
86' Желтая карточкаДонис Анастасиос
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 41000 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
95'
Писарро Клаудио из команды Вердер играет слишком грубо. Кабак Озан оказался на газоне.
94'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Рашица Милот из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
94'
93'
92'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
90'
89'
88'
Судья сигнализирует, что Лангкамп Себастьян из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
88'
Матч возобновлен
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Глупую желтую получил Донис Анастасиос за то, что отбил ногой мяч после свистка
86'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
84'
84'
Тактическая замена. Классен Дэви уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
83'
Мойсандер Никлас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
83'
Безумный фол. Мойсандер Никлас грубо играет против соперника. Пострадал Аскасибар Сантьяго
82'
82'
Судье надоело, что Цилер Рон-Роберт тянет время и он наказал его горчичником
82'
81'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Бадштубер Хольгер
80'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
80'
80'
79'
Лангкамп Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Соперник делает почти голевой пас, но Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт начеку и спасает ситуацию.
79'
Гебреселассие Теодор имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
79'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
79'
79'
Писарро Клаудио из команды Вердер пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
78'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
78'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
77'
77'
77'
76'
76'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
75'
ШАНС! Писарро Клаудио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
75'
Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
74'
Писарро Клаудио из команды Вердер в офсайде
74'
73'
73'
73'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Кабак Озан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
72'
72'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
72'
Соперник делает почти голевой пас, но Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт начеку и спасает ситуацию.
72'
Шахин Нури имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
71'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
71'
71'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
71'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
70'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
70'
Эшвайн Александер наказан за толчок Гебреселассие Теодор
70'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
69'
69'
Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали
68'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
68'
67'
67'
Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали
67'
67'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
65'
65'
Отличный пас сделал Писарро Клаудио из команды Вердер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
65'
65'
65'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
64'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
63'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
63'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
63'
62'
Шахин Нури из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Эшвайн Александер заработал фол
61'
61'
61'
61'
Тактическая замена. Сарджент Джош уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
59'
58'
Тактическая замена. Гомес Марио уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
58'
Рашица Милот решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
57'
Кабак Озан получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Кабак Озан из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
54'
Эшвайн Александер наказан за толчок Гебреселассие Теодор
54'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
53'
53'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
52'
52'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
51'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
50'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
49'
49'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
48'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
46'
46'
46'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт.
46'
46'
Кемпф Марк-Оливер получил травму и заменен. Гентнер Кристиан выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Классен Дэви из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
45'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кабак Озан из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
44'
Гомес Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
44'
Кабак Озан из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
44'
43'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
42'
42'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Крузе Макс из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Сарджент Джош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Плохо сыграл Инсуа Эмилиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
39'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Цубер Стивен
39'
Кастро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер забрасывает мяч в штрафную.
39'
38'
38'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
37'
Судья сигнализирует, что Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Сарджент Джош
37'
37'
Отличный пас сделал Шахин Нури из команды Вердер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
36'
36'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
35'
34'
33'
33'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
Рашица Милот из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
31'
Кемпф Марк-Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Рашица Милот нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
31'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Плохо сыграл Инсуа Эмилиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
29'
29'
29'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
27'
27'
27'
Цубер Стивен не смог попасть в створ ударом издали
26'
25'
Гомес Марио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
25'
25'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
24'
24'
24'
Рашица Милот из команды Вердер забрасывает мяч в штрафную.
23'
23'
23'
22'
Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Цилер Рон-Роберт держит все под контролем
21'
Рашица Милот из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
19'
17'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер забрасывает мяч в штрафную.
17'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Выглядело как неплохой момент. Цубер Стивен из команды Штуттгарт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
16'
16'
16'
ШАНС! Рашица Милот нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
14'
Цубер Стивен не смог попасть в створ ударом издали
14'
13'
13'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
13'
13'
Инсуа Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Гомес Марио из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
11'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт в офсайде
11'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
11'
Шахин Нури из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
10'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
9'
Гомес Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
9'
ШАНС! Гомес Марио вышел один-на-один с голкипером...
9'
8'
7'
6'
Безумный фол. Крузе Макс грубо играет против соперника. Пострадал Бек Андреас
6'
5'
5'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
4'
3'
2'
Гомес Марио сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Цубер Стивен изменил счет на табло!
2'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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