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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 41000
Вердер
1:1
Конец матча
Штуттгарт
0'
0:1
2' Гол
Цубер Стивен
1:1
45' Гол
Классен Дэви
57' Желтая карточка
Кабак Озан
82' Желтая карточка
Цилер Рон-Роберт
83' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
86' Желтая карточка
Донис Анастасиос
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 41000 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
95'
Писарро Клаудио из команды Вердер играет слишком грубо. Кабак Озан оказался на газоне.
94'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Рашица Милот из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
94'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Штуттгарт начинает контратаку
90'
Вердер имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
90'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Лангкамп Себастьян из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
88'
Матч возобновлен
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
86'
Глупую желтую получил Донис Анастасиос за то, что отбил ногой мяч после свистка
Офсайд
86'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
84'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Классен Дэви уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
Желтая карточка
83'
Мойсандер Никлас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Мойсандер Никлас грубо играет против соперника. Пострадал Аскасибар Сантьяго
82'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
82'
Судье надоело, что Цилер Рон-Роберт тянет время и он наказал его горчичником
82'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
81'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Бадштубер Хольгер
80'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
80'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
79'
Лангкамп Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Соперник делает почти голевой пас, но Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт начеку и спасает ситуацию.
79'
Гебреселассие Теодор имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
79'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
79'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Писарро Клаудио из команды Вердер пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
Угловой
78'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
78'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Вердер имеет хороший шанс забить.
78'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
77'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
77'
Вердер контролирует мяч.
77'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
76'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
75'
ШАНС! Писарро Клаудио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
75'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
75'
Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Вердер имеет хороший шанс забить.
Офсайд
74'
Писарро Клаудио из команды Вердер в офсайде
74'
Вердер имеет хороший шанс забить.
73'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Кабак Озан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
72'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
72'
Соперник делает почти голевой пас, но Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт начеку и спасает ситуацию.
72'
Шахин Нури имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
71'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
71'
Вердер имеет хороший шанс забить.
71'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
71'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
70'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
70'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
69'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
69'
Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
68'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
68'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
67'
Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали
67'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
65'
Отличный пас сделал Писарро Клаудио из команды Вердер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
65'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
64'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
63'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
63'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
63'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
63'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
62'
Шахин Нури из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Эшвайн Александер заработал фол
61'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Сарджент Джош уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
60'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
59'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
58'
Тактическая замена. Гомес Марио уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
58'
Рашица Милот решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
57'
Кабак Озан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
57'
Кабак Озан из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
56'
Вердер контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
53'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
52'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
52'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Вердер имеет хороший шанс забить.
Офсайд
51'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
51'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
50'
Вердер имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
49'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
48'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
48'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Вердер имеет хороший шанс забить.
46'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт.
46'
Вердер имеет хороший шанс забить.
46'
Кемпф Марк-Оливер получил травму и заменен. Гентнер Кристиан выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Классен Дэви из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
45'
Вердер имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
45'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кабак Озан из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
44'
Гомес Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
44'
Кабак Озан из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
44'
Штуттгарт начинает контратаку
43'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Вердер имеет хороший шанс забить.
42'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Крузе Макс из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Сарджент Джош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
41'
Вердер имеет хороший шанс забить.
40'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Плохо сыграл Инсуа Эмилиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
39'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Цубер Стивен
39'
Кастро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер забрасывает мяч в штрафную.
39'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Сарджент Джош
37'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
37'
Отличный пас сделал Шахин Нури из команды Вердер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Вердер имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
35'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
34'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
33'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
31'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
31'
Рашица Милот из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
31'
Кемпф Марк-Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Рашица Милот нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
31'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Плохо сыграл Инсуа Эмилиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Вердер контролирует мяч.
29'
Штуттгарт начинает контратаку
29'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Вердер контролирует мяч.
27'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Вердер
27'
Цубер Стивен не смог попасть в створ ударом издали
26'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
25'
Гомес Марио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
25'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
25'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
24'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Рашица Милот из команды Вердер забрасывает мяч в штрафную.
23'
Штуттгарт контролирует мяч.
23'
Вердер имеет хороший шанс забить.
23'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Цилер Рон-Роберт держит все под контролем
21'
Рашица Милот из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер забрасывает мяч в штрафную.
17'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Выглядело как неплохой момент. Цубер Стивен из команды Штуттгарт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
16'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
16'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
16'
ШАНС! Рашица Милот нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
15'
Вердер имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Удар от ворот произведет Вердер
14'
Цубер Стивен не смог попасть в створ ударом издали
14'
Штуттгарт начинает контратаку
13'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Вердер имеет хороший шанс забить.
13'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Инсуа Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Гомес Марио из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
12'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
11'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт в офсайде
11'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
11'
Шахин Нури из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Удар от ворот произведет Вердер
10'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
10'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
9'
Гомес Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
9'
ШАНС! Гомес Марио вышел один-на-один с голкипером...
9'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
8'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Крузе Макс грубо играет против соперника. Пострадал Бек Андреас
6'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Штуттгарт контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
2'
Гомес Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Цубер Стивен изменил счет на табло!
2'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
2'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
1'
Вердер контролирует мяч.
1'
Штуттгарт контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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