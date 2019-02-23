Второй тайм

93' Онисиво Карим из команды Майнц сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Майнц заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

92' Сегодняшная посещаемость составляет 26005 болельщиков

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

90' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

89' Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Хорошую попытку сделал Кутуджу Ахмед . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

84' Онисиво Карим снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

84' Г О О О О Л - Онисиво Карим забивает!

84' Отличные скиллы показывает Онисиво Карим , обводя своих соперников

83' Как он промахнулся? Бель Штефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

83' Настасич Матия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

80' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Латца Данни не смог попасть в створ ударом издали

78' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Майнц

77' Как он промахнулся? Онисиво Карим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

75' Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи

75' Удар от ворот произведет Майнц

75' Матч возобновлен

75' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

74' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

71' Игра в одни ворота сейчас. Шальке 04 доминирует и владеет мячом

71' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

69' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Латца Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Латца Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

66' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

64' Латца Данни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Удар от ворот произведет Майнц

60' Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

60' Озтунали Левин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Латца Данни из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хорошую попытку сделал Уджа Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Майнц имеет хороший шанс забить.

55' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

54' Удар от ворот произведет Майнц

54' ШАНС! Маскарель Омар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

52' Бель Штефан из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Аарон Кариколь пробил со штрафного прямо в стенку

50' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

49' Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи

48' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Онисиво Карим из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' Латца Данни из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.