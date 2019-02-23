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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 26005
Майнц
3:0
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
18' Гол
Онисиво Карим
29' Желтая карточка
Латца Данни
49' Желтая карточка
Брума Джеффри
60' Желтая карточка
Озтунали Левин
72' Желтая карточка
Бутьюс Жан-Поль
2:0
73' Гол
Матета Жан-Филипп
75' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
3:0
84' Гол
Онисиво Карим
84' Желтая карточка
Онисиво Карим
90'+3
Второй тайм
93'
Онисиво Карим из команды Майнц сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Майнц заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
92'
Донати Джулио нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 26005 болельщиков
91'
Матч возобновлен
91'
Тактическая замена. Аарон Кариколь уходит с поля и его заменяет Бунгерт Нико
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
90'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Кутуджу Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
89'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Хорошую попытку сделал Кутуджу Ахмед. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Ют Марк нанес удар, мяч был парирован, но Мюллер Флориан не удержал его в руках.
87'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Максим Александру
86'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
84'
Онисиво Карим снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Онисиво Карим забивает!
84'
Отличные скиллы показывает Онисиво Карим, обводя своих соперников
84'
Удар от ворот произведет Шальке 04
83'
Как он промахнулся? Бель Штефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
83'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
83'
Настасич Матия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
82'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
81'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Нюбель Александр не дал случится голу! Матета Жан-Филипп должен был забивать, но Нюбель Александр сделал отличный сейв
81'
ШАНС! Матета Жан-Филипп вышел один-на-один с голкипером...
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Удар от ворот произведет Шальке 04
79'
Латца Данни не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
78'
Назначен штрафной. Пострадал Онисиво Карим, его свалил Ют Марк.
78'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Удар от ворот произведет Майнц
77'
Райт Хаджи из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
77'
Удар от ворот произведет Шальке 04
77'
Как он промахнулся? Онисиво Карим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Озтунали Левин нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
75'
Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
75'
Удар от ворот произведет Майнц
75'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
74'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
73'
Аарон Кариколь сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп из команды Майнц забивает головой!
73'
Аарон Кариколь из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
72'
Бутьюс Жан-Поль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Бутьюс Жан-Поль грубо играет против соперника. Пострадал Руди Себастьян
71'
Игра в одни ворота сейчас. Шальке 04 доминирует и владеет мячом
71'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
70'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
70'
Удар от ворот произведет Шальке 04
70'
Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
69'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
69'
Латца Данни возвращается на поле.
69'
Матч возобновлен
69'
Тактическая замена. Брума Джеффри уходит с поля и его заменяет Райт Хаджи
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Латца Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
68'
Латца Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
66'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
66'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
64'
Удар от ворот произведет Шальке 04
64'
Тактическая замена. Уджа Энтони уходит с поля и его заменяет Матета Жан-Филипп
64'
Латца Данни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
63'
Тактическая замена. Скрибски Стивен уходит с поля и его заменяет Кутуджу Ахмед
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Калиджиури Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Латца Данни
Офсайд
63'
Бель Штефан из команды Майнц в офсайде
62'
Бель Штефан из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
62'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Скрибски Стивен наказан за толчок Онисиво Карим
Офсайд
61'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Майнц
61'
Шанс! Сане Салиф из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
60'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
60'
Озтунали Левин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арит Амин
59'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Шальке 04 контролирует мяч.
57'
Латца Данни из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Тактическая замена. Маскарель Омар уходит с поля и его заменяет Арит Амин
56'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Онисиво Карим из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Хорошую попытку сделал Уджа Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
55'
Майнц имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Брума Джеффри
54'
Удар от ворот произведет Майнц
54'
ШАНС! Маскарель Омар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Ют Марк из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
54'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
54'
Аарон Кариколь ошибается в защите.
53'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
53'
Озтунали Левин пробует нанести удар издали, но Нюбель Александр держит все под контролем
Офсайд
52'
Ют Марк из команды Шальке 04 в офсайде
52'
Бель Штефан из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Бенталеб Набиль грубо играет против соперника. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
50'
Аарон Кариколь пробил со штрафного прямо в стенку
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Желтая карточка
49'
Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Брума Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Онисиво Карим
49'
Майнц начинает контратаку
48'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Ньякат Мусса атаковал сзади соперника. Это Ют Марк заработал своей команде штрафной
47'
Онисиво Карим из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Латца Данни из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
46'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
48'
Ощипка Бастиан не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
47'
Ют Марк возвращается на поле.
47'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
47'
Уджа Энтони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
46'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Ют Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Травма, повреждение
45'
Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Ощипка Бастиан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Почти гол! Настасич Матия пробил головой по воротам, но Мюллер Флориан спас!
43'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц играет слишком грубо. Бенталеб Набиль оказался на газоне.
42'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
42'
Удар от ворот произведет Шальке 04
41'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Настасич Матия ошибается в защите.
41'
Шальке 04 контролирует мяч.
Офсайд
40'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 в офсайде
40'
Майнц контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Руди Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Донати Джулио
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04.
38'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
37'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
37'
Уджа Энтони наказан за толчок Сане Салиф
36'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Майнц
36'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Скрибски Стивен из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
33'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
33'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Скрибски Стивен из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Аарон Кариколь
32'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Майнц
31'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Удар от ворот произведет Майнц
31'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
29'
Латца Данни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
29'
Шальке 04 контролирует мяч.
28'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Уджа Энтони задерживает мяч рукой
27'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Шальке 04
27'
Как он промахнулся? Бутьюс Жан-Поль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Шальке 04 контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Уджа Энтони имел все шансы забить, но Нюбель Александр сделал отличный сейв!
25'
Латца Данни из команды Майнц делает пас партнеру.
25'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Шальке 04
24'
Отличный пас сделал Озтунали Левин из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
23'
Майнц имеет хороший шанс забить.
22'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
22'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Настасич Матия
21'
Бель Штефан из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Майнц имеет хороший шанс забить.
20'
Майнц контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Латца Данни сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Онисиво Карим изменил счет на табло!
18'
Латца Данни из команды Майнц делает отличный кросс...
18'
Калиджиури Даниэль ошибается в защите.
18'
Удар от ворот произведет Шальке 04
18'
Уджа Энтони нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
18'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
17'
Латца Данни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
17'
Латца Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Латца Данни
16'
Сане Салиф из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
15'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Шальке 04 контролирует мяч.
14'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Майнц начинает контратаку
14'
Калиджиури Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Донати Джулио нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Шальке 04 контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Майнц
12'
Бенталеб Набиль нанес удар чуть мимо. Близко!
12'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
11'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
11'
Латца Данни из команды Майнц в офсайде
11'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
10'
Майнц контролирует мяч.
10'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
9'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Шальке 04 контролирует мяч.
8'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
8'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
О, нет. Из многообещающей позиции Скрибски Стивен из команды Шальке 04 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
Ют Марк из команды Шальке 04 навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Шальке 04 контролирует мяч.
7'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Шальке 04 контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Шальке 04
6'
Как он промахнулся? Бель Штефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
6'
Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Брума Джеффри наказан за толчок Озтунали Левин
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
4'
Донати Джулио из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Майнц имеет хороший шанс забить.
4'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Бутьюс Жан-Поль
2'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
2'
Ют Марк из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
2'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Шальке 04
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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