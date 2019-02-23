Стадион: Опель-Арена Зрители: 26005
1:0
18' ГолОнисиво Карим
29' Желтая карточкаЛатца Данни
49' Желтая карточкаБрума Джеффри
60' Желтая карточкаОзтунали Левин
72' Желтая карточкаБутьюс Жан-Поль
2:0
73' ГолМатета Жан-Филипп
75' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
3:0
84' ГолОнисиво Карим
84' Желтая карточкаОнисиво Карим
Второй тайм
93'
Онисиво Карим из команды Майнц сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Майнц заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
92'
Судья сигнализирует, что Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
92'
Донати Джулио нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
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91'
Матч возобновлен
91'
Тактическая замена. Аарон Кариколь уходит с поля и его заменяет Бунгерт Нико
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
90'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Кутуджу Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
89'
89'
88'
88'
87'
Хорошую попытку сделал Кутуджу Ахмед. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Ют Марк нанес удар, мяч был парирован, но Мюллер Флориан не удержал его в руках.
87'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
87'
87'
86'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Максим Александру
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
84'
Онисиво Карим снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
84'
Г О О О О Л - Онисиво Карим забивает!
84'
Отличные скиллы показывает Онисиво Карим, обводя своих соперников
84'
83'
Как он промахнулся? Бель Штефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
83'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
83'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
83'
Настасич Матия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
82'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
81'
81'
Нюбель Александр не дал случится голу! Матета Жан-Филипп должен был забивать, но Нюбель Александр сделал отличный сейв
81'
ШАНС! Матета Жан-Филипп вышел один-на-один с голкипером...
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
80'
80'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
Латца Данни не смог попасть в створ ударом издали
78'
Назначен штрафной. Пострадал Онисиво Карим, его свалил Ют Марк.
78'
77'
77'
Райт Хаджи из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
77'
77'
Как он промахнулся? Онисиво Карим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Озтунали Левин нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи
75'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
75'
75'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
74'
73'
Аарон Кариколь сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп из команды Майнц забивает головой!
73'
Аарон Кариколь из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Бутьюс Жан-Поль получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Бутьюс Жан-Поль грубо играет против соперника. Пострадал Руди Себастьян
71'
Игра в одни ворота сейчас. Шальке 04 доминирует и владеет мячом
71'
71'
70'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
70'
70'
Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
69'
69'
Латца Данни возвращается на поле.
69'
Матч возобновлен
69'
Тактическая замена. Брума Джеффри уходит с поля и его заменяет Райт Хаджи
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Латца Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Латца Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
66'
66'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
64'
64'
Тактическая замена. Уджа Энтони уходит с поля и его заменяет Матета Жан-Филипп
64'
Латца Данни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
63'
Тактическая замена. Скрибски Стивен уходит с поля и его заменяет Кутуджу Ахмед
63'
Безумный фол. Калиджиури Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Латца Данни
63'
Бель Штефан из команды Майнц в офсайде
62'
Бель Штефан из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
62'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Скрибски Стивен наказан за толчок Онисиво Карим
61'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
61'
61'
Шанс! Сане Салиф из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
60'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Озтунали Левин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
60'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арит Амин
59'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
58'
57'
Латца Данни из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
57'
56'
Тактическая замена. Маскарель Омар уходит с поля и его заменяет Арит Амин
56'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Онисиво Карим из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Хорошую попытку сделал Уджа Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
55'
Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Брума Джеффри
54'
54'
ШАНС! Маскарель Омар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
54'
Аарон Кариколь ошибается в защите.
53'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Озтунали Левин пробует нанести удар издали, но Нюбель Александр держит все под контролем
52'
Бель Штефан из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
51'
51'
Безумный фол. Бенталеб Набиль грубо играет против соперника. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
50'
Аарон Кариколь пробил со штрафного прямо в стенку
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
49'
Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи
49'
Безумный фол. Брума Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Онисиво Карим
49'
Майнц начинает контратаку
48'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
Судья свистит. Ньякат Мусса атаковал сзади соперника. Это Ют Марк заработал своей команде штрафной
47'
Онисиво Карим из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Латца Данни из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
48'
Ощипка Бастиан не смог попасть в створ ударом издали
47'
Ют Марк возвращается на поле.
47'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
47'
Уджа Энтони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
46'
46'
Матч возобновлен
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Ют Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
44'
43'
Ощипка Бастиан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Почти гол! Настасич Матия пробил головой по воротам, но Мюллер Флориан спас!
43'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц играет слишком грубо. Бенталеб Набиль оказался на газоне.
42'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
42'
41'
41'
Настасич Матия ошибается в защите.
41'
40'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 в офсайде
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
39'
Безумный фол. Руди Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Донати Джулио
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04.
38'
38'
38'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
Уджа Энтони наказан за толчок Сане Салиф
36'
36'
36'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Судья сигнализирует, что Скрибски Стивен из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
33'
33'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Скрибски Стивен из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Аарон Кариколь
32'
31'
31'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
31'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
30'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Латца Данни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
29'
28'
28'
Уджа Энтони задерживает мяч рукой
27'
27'
27'
Как он промахнулся? Бутьюс Жан-Поль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Уджа Энтони имел все шансы забить, но Нюбель Александр сделал отличный сейв!
25'
Латца Данни из команды Майнц делает пас партнеру.
25'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
24'
24'
24'
Отличный пас сделал Озтунали Левин из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
23'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
22'
21'
Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Настасич Матия
21'
Бель Штефан из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
18'
Латца Данни сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Онисиво Карим изменил счет на табло!
18'
Латца Данни из команды Майнц делает отличный кросс...
18'
Калиджиури Даниэль ошибается в защите.
18'
18'
Уджа Энтони нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
18'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
17'
Латца Данни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
17'
Латца Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
16'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Латца Данни
16'
Сане Салиф из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
15'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
14'
14'
Майнц начинает контратаку
14'
Калиджиури Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Донати Джулио нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
12'
12'
Бенталеб Набиль нанес удар чуть мимо. Близко!
12'
11'
11'
Латца Данни из команды Майнц в офсайде
11'
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
9'
9'
8'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
8'
8'
О, нет. Из многообещающей позиции Скрибски Стивен из команды Шальке 04 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
7'
7'
7'
6'
6'
Как он промахнулся? Бель Штефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
6'
Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Брума Джеффри наказан за толчок Озтунали Левин
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
4'
Донати Джулио из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
3'
3'
3'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Бутьюс Жан-Поль
2'
2'
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Итог 0 Губбио 3 ФералпиСало Итог 1 Судтироль 0 Римини Итог 2 Триестина 0 Ренате Итог 1 Монца 0 Альма Ювентус Фано Итог 0 Фермана 1 Порденоне 33' 0 Равенна 0 Терамо Позже 0 Виртус Верона 0 Бассано Виртус Позже 0 Альбинолеффе 0 Джиана Эрминио Позже 0 Самбенедеттезе 0 Тернана Позже 0 Имолезе 0 Вис Пезаро
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Суперкубок (Финал)
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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