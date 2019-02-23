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Стадион: Зрители: 48041
Боруссия М
0:3
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
38' Гол
Герардт Янник
58' Желтая карточка
Брекало Йосип
61' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
0:2
68' Гол
Мехмеди Адмир
0:3
83' Гол
Мехмеди Адмир
87' Желтая карточка
Штиндль Ларс
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
ШАНС! Дрмич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 48041 болельщиков
Угловой
94'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
93'
Плеа Алассан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
93'
Мехмеди Адмир наказан за толчок Эльведи Нико
92'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
92'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
92'
Боруссия М контролирует мяч.
91'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
90'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Руссийон Жером
Угловой
90'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
90'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.
88'
Клаус Феликс из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
Желтая карточка
87'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Штиндль Ларс грубо играет против соперника. Пострадал Виллиам Фуртадо
86'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
86'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
86'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Крамер Кристоф мяча так и не получил
85'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
85'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Клаус Феликс из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Тактическая замена. Вегхорст Ваут уходит с поля и его заменяет Клаус Феликс
83'
Брукс Джон сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГОООООЛ - Мехмеди Адмир Вольфсбург забивает ударом головой
83'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
83'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Матч возобновлен
82'
Тактическая замена. Нойхаус Флориан уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
79'
Штиндль Ларс пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
79'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Реджбекай Элвис
78'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
78'
Боруссия М нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
77'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Джонсон Фабиан
76'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Хорошую попытку сделал Штиндль Ларс. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
76'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
75'
Должен был быть гол! Азар Торган имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
75'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
75'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает пас партнеру.
75'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
73'
Хофманн Йонас задерживает мяч рукой
73'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
73'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
72'
Крамер Кристоф мяч отрикошетил от ворот
72'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
72'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
72'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
71'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
70'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Штеффен Ренато
69'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Мехмеди Адмир забивает!
68'
Эльведи Нико ошибается в защите.
68'
Кастельс Коэн делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Брукс Джон
67'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Плеа Алассан
66'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Херрман Патрик из команды Боруссия М подал угловой слева.
66'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
65'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Мехмеди Адмир
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хофманн Йонас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
Желтая карточка
61'
Нойхаус Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Нойхаус Флориан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
61'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
61'
Херрман Патрик из команды Боруссия М подал угловой справа.
60'
Штиндль Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
59'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
59'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
58'
Брекало Йосип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Джонсон Фабиан
Офсайд
58'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
58'
Нойхаус Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
57'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
56'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
56'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Азар Торган
54'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Нойхаус Флориан наказан за толчок Руссийон Жером
53'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
52'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
51'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вегхорст Ваут мяча так и не получил
51'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
50'
Эльведи Нико из команды Боруссия М наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Герардт Янник из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Азар Торган пострадал.
49'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Герардт Янник
Офсайд
47'
Брекало Йосип наказан за толчок Гинтер Маттиас
47'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Штиндль Ларс наказан за толчок Брукс Джон
46'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Хофманн Йонас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
46'
Закария Денис из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
Фол, нарушение
43'
Штеффен Ренато наказан за толчок Вендт Оскар
43'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Вольфсбург контролирует мяч.
41'
Вольфсбург контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Команда Вольфсбург забила мяч, хотя лучше играли соперники
38'
Руссийон Жером сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Герардт Янник изменил счет на табло!
38'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Брекало Йосип наказан за толчок Джонсон Фабиан
Фол, нарушение
37'
Брекало Йосип наказан за толчок Азар Торган
37'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
37'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Боруссия М контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
35'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
33'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Брукс Джон из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
33'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Боруссия М контролирует мяч.
Травма, повреждение
31'
Арнольд Максимилиан возвращается на поле.
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнольд Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
30'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
29'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
28'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кнохе Робин из команды Вольфсбург.
28'
Какой шанс! Нойхаус Флориан почти забил, но мяч вынесли с линии!
27'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
27'
Кнохе Робин ошибается в защите.
27'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нойхаус Флориан и попал в перекладину!
26'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Боруссия М
26'
Отличный пас сделал Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Штеффен Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Вольфсбург контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
22'
Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Боруссия М контролирует мяч.
19'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Брукс Джон из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
18'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Крамер Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Вегхорст Ваут
Офсайд
16'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
16'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
14'
Плохо сыграл Гинтер Маттиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
14'
Вольфсбург контролирует мяч.
Офсайд
13'
Закария Денис из команды Боруссия М в офсайде
13'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
11'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
11'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает пас партнеру.
11'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
10'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Боруссия М
9'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
9'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает неудачный навес.
9'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Херрман Патрик из команды Боруссия М подал угловой слева.
8'
Хороший удар издали нанес Гинтер Маттиас, но отличный сейв сделал Кастельс Коэн. Угловой.
8'
Закария Денис из команды Боруссия М делает пас партнеру.
8'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
8'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
6'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург забрасывает мяч в штрафную.
6'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
4'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
3'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Херрман Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Виллиам Фуртадо наказан за толчок Азар Торган
1'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
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Идеальный солнечный день для футбола
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Боруссия М начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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