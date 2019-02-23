Стадион: Боруссия Парк Зрители: 48041
0:3
Конец матча
0:1
38' ГолГерардт Янник
58' Желтая карточкаБрекало Йосип
61' Желтая карточкаНойхаус Флориан
0:2
68' ГолМехмеди Адмир
0:3
83' ГолМехмеди Адмир
87' Желтая карточкаШтиндль Ларс
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
ШАНС! Дрмич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
94'
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94'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
93'
Плеа Алассан мяч отрикошетил от ворот
93'
Мехмеди Адмир наказан за толчок Эльведи Нико
92'
92'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Руссийон Жером
90'
90'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
88'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.
88'
Клаус Феликс из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М предупрежден после нескольких фолов.
87'
Безумный фол. Штиндль Ларс грубо играет против соперника. Пострадал Виллиам Фуртадо
86'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
86'
86'
86'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Крамер Кристоф мяча так и не получил
85'
85'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
85'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Клаус Феликс из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Тактическая замена. Вегхорст Ваут уходит с поля и его заменяет Клаус Феликс
83'
Брукс Джон сделал результативную передачу.
83'
ГОООООЛ - Мехмеди Адмир Вольфсбург забивает ударом головой
83'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
83'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Матч возобновлен
82'
Тактическая замена. Нойхаус Флориан уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
80'
79'
Штиндль Ларс пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
79'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
78'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Реджбекай Элвис
78'
78'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
78'
Боруссия М нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
77'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Джонсон Фабиан
76'
76'
Хорошую попытку сделал Штиндль Ларс. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
76'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
76'
75'
75'
Должен был быть гол! Азар Торган имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
75'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
75'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает пас партнеру.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
73'
Хофманн Йонас задерживает мяч рукой
73'
73'
73'
72'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
72'
Крамер Кристоф мяч отрикошетил от ворот
72'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
72'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
72'
72'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
71'
70'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Штеффен Ренато
69'
68'
Г О О О О Л - Мехмеди Адмир забивает!
68'
Эльведи Нико ошибается в защите.
68'
Кастельс Коэн делает длинную передачу вперед
67'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Брукс Джон
67'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
66'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Плеа Алассан
66'
66'
Херрман Патрик из команды Боруссия М подал угловой слева.
66'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
65'
64'
64'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Мехмеди Адмир
62'
Судья сигнализирует, что Хофманн Йонас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
61'
Нойхаус Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Судья сигнализирует, что Нойхаус Флориан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
61'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Херрман Патрик из команды Боруссия М подал угловой справа.
60'
Штиндль Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
59'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
58'
Брекало Йосип получил желтую карточку от судьи
58'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Джонсон Фабиан
58'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
58'
Нойхаус Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
57'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
56'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
56'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
56'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Азар Торган
54'
53'
Нойхаус Флориан наказан за толчок Руссийон Жером
53'
53'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
51'
51'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вегхорст Ваут мяча так и не получил
51'
50'
Эльведи Нико из команды Боруссия М наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Герардт Янник из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Азар Торган пострадал.
49'
49'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Герардт Янник
47'
Брекало Йосип наказан за толчок Гинтер Маттиас
47'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Штиндль Ларс наказан за толчок Брукс Джон
46'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Хофманн Йонас
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
46'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
46'
Закария Денис из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
43'
Штеффен Ренато наказан за толчок Вендт Оскар
43'
42'
42'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Команда Вольфсбург забила мяч, хотя лучше играли соперники
38'
Руссийон Жером сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Герардт Янник изменил счет на табло!
38'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
38'
Брекало Йосип наказан за толчок Джонсон Фабиан
37'
Брекало Йосип наказан за толчок Азар Торган
37'
37'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
37'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
35'
35'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Крамер Кристоф
33'
33'
Брукс Джон из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
33'
32'
31'
Арнольд Максимилиан возвращается на поле.
31'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнольд Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
29'
29'
28'
28'
28'
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кнохе Робин из команды Вольфсбург.
28'
Какой шанс! Нойхаус Флориан почти забил, но мяч вынесли с линии!
27'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
27'
Кнохе Робин ошибается в защите.
27'
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нойхаус Флориан и попал в перекладину!
26'
26'
Удар от ворот произведет Боруссия М
26'
Отличный пас сделал Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Штеффен Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
22'
Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
21'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
19'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Брукс Джон из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
18'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Безумный фол. Крамер Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Вегхорст Ваут
16'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
14'
Плохо сыграл Гинтер Маттиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Закария Денис из команды Боруссия М в офсайде
13'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
12'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
11'
11'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает пас партнеру.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
9'
Удар от ворот произведет Боруссия М
9'
9'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает неудачный навес.
9'
8'
Херрман Патрик из команды Боруссия М подал угловой слева.
8'
Хороший удар издали нанес Гинтер Маттиас, но отличный сейв сделал Кастельс Коэн. Угловой.
8'
Закария Денис из команды Боруссия М делает пас партнеру.
8'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
8'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
6'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург забрасывает мяч в штрафную.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
4'
4'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
4'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
Херрман Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Виллиам Фуртадо наказан за толчок Азар Торган
1'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Боруссия М начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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