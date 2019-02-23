Стадион: Шварцвальд Зрители: 23600
1:0
9' ГолПетерсен Нильс
2:0
30' ГолГрифо Винченцо
34' Желтая карточкаБайер Даниэль
3:0
43' ГолПетерсен Нильс
3:1
52' ГолХедира Рани
61' Желтая карточкаКу Джачхоль
4:1
64' ГолВальдшмидт Лука
76' Желтая карточкаЧжи Дон-Вонь
5:1
85' ГолНидерлехнер Флориан
90' Красная карточкаОксфорд Рис
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Матч возобновлен
93'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Хаберер Яник получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Хаберер Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
УДАЛЕНИЕ! - Оксфорд Рис удален за серьёзный фол
92'
Судья свистит. Оксфорд Рис атаковал сзади соперника. Это Хаберер Яник заработал своей команде штрафной
92'
Хаберер Яник возвращается на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
90'
Хорошую попытку сделал Нидерлехнер Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
90'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Нидерлехнер Флориан
89'
89'
Как он промахнулся? Петерсен Нильс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
89'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Фрайбург начинает контратаку
88'
86'
Тактическая замена. Окороджи Чима уходит с поля и его заменяет Штенцель Паскаль
86'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
85'
Хаберер Яник сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Нидерлехнер Флориан изменил счет на табло!
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
84'
84'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Грифо Винченцо
83'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
82'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
82'
82'
81'
81'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 23600 болельщиков
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
79'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
79'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
78'
78'
Чжи Дон-Вонь не смог попасть в створ ударом издали
76'
Чжи Дон-Вонь получил желтую карточку от судьи
76'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Безумный фол. Чжи Дон-Вонь грубо играет против соперника. Пострадал Вальдшмидт Лука
76'
Шволов Александер не дал случится голу! Грегорич Михаэль должен был забивать, но Шволов Александер сделал отличный сейв
76'
Йенсен Фредрик из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Абраши Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Стафилидис Костас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
74'
74'
74'
73'
Тактическая замена. Макс Филипп уходит с поля и его заменяет Йенсен Фредрик
73'
73'
72'
Абраши Амир задерживает мяч рукой
72'
Хайнц Доминик возвращается на поле.
72'
71'
71'
Матч возобновлен
71'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Хайнц Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Хайнц Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Шмид Жонатан пробил со штрафного прямо в стенку
69'
Судья сигнализирует, что Линхарт Филипп из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
69'
68'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
68'
68'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
67'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Оксфорд Рис
66'
66'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Грегорич Михаэль нанес удар в каркас ворот!
66'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
66'
Аугсбург начинает контратаку
65'
Грегорич Михаэль задерживает мяч рукой
64'
Хаберер Яник сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург переиграл вратаря дальним ударом!
64'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
64'
Оксфорд Рис из команды Аугсбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Грифо Винченцо не пострадал и надо продолжать игру!
64'
63'
63'
63'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
63'
62'
61'
Судья подбегает и показывает Ку Джачхоль из команды Аугсбург отложенную желтую карточку за фол.
61'
61'
Опасность! Хаберер Яник из команды Фрайбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
60'
60'
Абраши Амир из команды Фрайбург играет слишком грубо. Кордова Серхио оказался на газоне.
59'
59'
ШАНС! Ку Джачхоль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
58'
58'
58'
Шмид Жонатан возвращается на поле.
58'
Матч возобновлен
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Шмид Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Шмид Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хайнц Доминик
54'
53'
53'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург в офсайде
52'
Чжи Дон-Вонь сделал результативную передачу.
52'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
52'
Г О О О О Л - Хедира Рани изменил счет на табло!
52'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Чжи Дон-Вонь пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
49'
49'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
48'
Шмид Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
48'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
47'
46'
Тактическая замена. Байер Даниэль уходит с поля и его заменяет Дансо Кевин
46'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
45'
ШАНС! Грифо Винченцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличные скиллы показывает Грифо Винченцо, обводя своих соперников
43'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
43'
ГОООООЛ - Петерсен Нильс Фрайбург забивает ударом головой
43'
43'
Грегорич Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
42'
Вратарь парирует удар игрока команды Фрайбург из-за пределов штрафной площади
42'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
41'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург играет слишком грубо. Стафилидис Костас оказался на газоне.
40'
40'
40'
Грифо Винченцо мяч отрикошетил от ворот
40'
Вальдшмидт Лука нанес удар издали, а Кобель Грегор отбил его обратно в игру!
39'
39'
38'
38'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
37'
37'
37'
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
34'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Байер Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
34'
Безумный фол. Байер Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Вальдшмидт Лука
33'
32'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
32'
Судья сигнализирует, что Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Окороджи Чима
31'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Г О О О О Л Грифо Винченцо закручивает штрафной в сетку! Великолепно
29'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Грифо Винченцо
28'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Окороджи Чима из команды Фрайбург делает пас партнеру.
27'
26'
Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали
26'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
26'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
26'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
25'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
25'
Кордова Серхио нанес удар, мяч был парирован, но Шволов Александер не удержал его в руках.
25'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
24'
24'
23'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
23'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
23'
22'
Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Судья сигнализирует, что Кордова Серхио из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Шволов Александер
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
20'
Стафилидис Костас не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
19'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
18'
Петерсен Нильс пробует нанести удар издали, но Кобель Грегор ловит мяч
18'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Грифо Винченцо нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Кордова Серхио из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
14'
14'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
14'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
14'
Хороший удар издали нанес Грифо Винченцо, но отличный сейв сделал Кобель Грегор. Угловой.
14'
Байер Даниэль ошибается в защите.
13'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Окороджи Чима из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
13'
12'
11'
Макс Филипп наказан за толчок Вальдшмидт Лука
11'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Шволов Александер сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс изменил счет на табло!
9'
Хедира Рани ошибается в защите.
9'
Шволов Александер делает длинную передачу вперед
9'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
8'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
8'
8'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
8'
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
5'
Судья сигнализирует, что Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
5'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает пас партнеру.
4'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
4'
Кобель Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Франц Майк из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
2'
2'
Хорошую попытку сделал Вальдшмидт Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аугсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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