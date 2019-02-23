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Стадион: Зрители: 23600
Фрайбург
5:1
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
9' Гол
Петерсен Нильс
2:0
30' Гол
Грифо Винченцо
34' Желтая карточка
Байер Даниэль
3:0
43' Гол
Петерсен Нильс
3:1
52' Гол
Хедира Рани
61' Желтая карточка
Ку Джачхоль
4:1
64' Гол
Вальдшмидт Лука
76' Желтая карточка
Чжи Дон-Вонь
5:1
85' Гол
Нидерлехнер Флориан
90' Красная карточка
Оксфорд Рис
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Матч возобновлен
93'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Хаберер Яник получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
92'
Хаберер Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
УДАЛЕНИЕ! - Оксфорд Рис удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
92'
Судья свистит. Оксфорд Рис атаковал сзади соперника. Это Хаберер Яник заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
92'
Хаберер Яник возвращается на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
90'
Хорошую попытку сделал Нидерлехнер Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
90'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Нидерлехнер Флориан
89'
Удар от ворот произведет Аугсбург
89'
Как он промахнулся? Петерсен Нильс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
89'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Фрайбург начинает контратаку
88'
Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Тактическая замена. Окороджи Чима уходит с поля и его заменяет Штенцель Паскаль
86'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
85'
Хаберер Яник сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Нидерлехнер Флориан изменил счет на табло!
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
84'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
83'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Грифо Винченцо
83'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
82'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Фрайбург контролирует мяч.
81'
Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
81'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 23600 болельщиков
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
79'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
78'
Удар от ворот произведет Фрайбург
78'
Чжи Дон-Вонь не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
76'
Чжи Дон-Вонь получил желтую карточку от судьи
76'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Чжи Дон-Вонь грубо играет против соперника. Пострадал Вальдшмидт Лука
76'
Шволов Александер не дал случится голу! Грегорич Михаэль должен был забивать, но Шволов Александер сделал отличный сейв
76'
Йенсен Фредрик из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Абраши Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Стафилидис Костас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
74'
Фрайбург контролирует мяч.
74'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Макс Филипп уходит с поля и его заменяет Йенсен Фредрик
73'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
72'
Абраши Амир задерживает мяч рукой
Травма, повреждение
72'
Хайнц Доминик возвращается на поле.
72'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Аугсбург контролирует мяч.
71'
Матч возобновлен
71'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Хайнц Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
70'
Хайнц Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Шмид Жонатан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Линхарт Филипп из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
69'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
68'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
68'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
68'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
67'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Оксфорд Рис
66'
Удар от ворот произведет Фрайбург
66'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Грегорич Михаэль нанес удар в каркас ворот!
66'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
66'
Аугсбург начинает контратаку
Фол, нарушение
65'
Грегорич Михаэль задерживает мяч рукой
64'
Хаберер Яник сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург переиграл вратаря дальним ударом!
64'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
64'
Оксфорд Рис из команды Аугсбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Грифо Винченцо не пострадал и надо продолжать игру!
64'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Фрайбург контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Фрайбург
63'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
63'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
61'
Судья подбегает и показывает Ку Джачхоль из команды Аугсбург отложенную желтую карточку за фол.
61'
Удар от ворот произведет Аугсбург
61'
Опасность! Хаберер Яник из команды Фрайбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
61'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
60'
Абраши Амир из команды Фрайбург играет слишком грубо. Кордова Серхио оказался на газоне.
59'
Удар от ворот произведет Фрайбург
59'
ШАНС! Ку Джачхоль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Фрайбург контролирует мяч.
58'
Аугсбург контролирует мяч.
Травма, повреждение
58'
Шмид Жонатан возвращается на поле.
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Шмид Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Шмид Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Аугсбург контролирует мяч.
55'
Фрайбург контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хайнц Доминик
54'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
53'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург в офсайде
52'
Чжи Дон-Вонь сделал результативную передачу.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Хедира Рани изменил счет на табло!
52'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Фрайбург контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Фрайбург
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Чжи Дон-Вонь пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
49'
Аугсбург контролирует мяч.
49'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Фрайбург
48'
Шмид Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
48'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Аугсбург контролирует мяч.
47'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Байер Даниэль уходит с поля и его заменяет Дансо Кевин
46'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Аугсбург контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Удар от ворот произведет Аугсбург
45'
ШАНС! Грифо Винченцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличные скиллы показывает Грифо Винченцо, обводя своих соперников
43'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГОООООЛ - Петерсен Нильс Фрайбург забивает ударом головой
Угловой
43'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
43'
Грегорич Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
42'
Вратарь парирует удар игрока команды Фрайбург из-за пределов штрафной площади
42'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
41'
Аугсбург контролирует мяч.
41'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
41'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург играет слишком грубо. Стафилидис Костас оказался на газоне.
40'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
40'
Грифо Винченцо мяч отрикошетил от ворот
40'
Вальдшмидт Лука нанес удар издали, а Кобель Грегор отбил его обратно в игру!
39'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Фрайбург контролирует мяч.
38'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
37'
Аугсбург контролирует мяч.
37'
Аугсбург контролирует мяч.
37'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
36'
Фрайбург контролирует мяч.
36'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
35'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
34'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Байер Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Байер Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Вальдшмидт Лука
33'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Окороджи Чима
31'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Описание гола
30'
Г О О О О Л Грифо Винченцо закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Грифо Винченцо
28'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
28'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Окороджи Чима из команды Фрайбург делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Аугсбург
26'
Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали
26'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
26'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
26'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
25'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
25'
Кордова Серхио нанес удар, мяч был парирован, но Шволов Александер не удержал его в руках.
25'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
23'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
23'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
Угловой
23'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
22'
Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
22'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Кордова Серхио из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Шволов Александер
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Удар от ворот произведет Фрайбург
20'
Стафилидис Костас не смог попасть в створ ударом издали
20'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
18'
Петерсен Нильс пробует нанести удар издали, но Кобель Грегор ловит мяч
18'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
18'
Аугсбург контролирует мяч.
17'
Грифо Винченцо нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Удар от ворот произведет Фрайбург
17'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
16'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Кордова Серхио из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
14'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
Угловой
14'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
14'
Хороший удар издали нанес Грифо Винченцо, но отличный сейв сделал Кобель Грегор. Угловой.
14'
Байер Даниэль ошибается в защите.
13'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Окороджи Чима из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
13'
Аугсбург контролирует мяч.
12'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Макс Филипп наказан за толчок Вальдшмидт Лука
11'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Шволов Александер сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс изменил счет на табло!
9'
Хедира Рани ошибается в защите.
9'
Шволов Александер делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
8'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Фрайбург контролирует мяч.
8'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Аугсбург контролирует мяч.
6'
Аугсбург контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
5'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
4'
Кобель Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
3'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Франц Майк из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
2'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Хорошую попытку сделал Вальдшмидт Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
1'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Аугсбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Хорватия: Первый дивизион
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига

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