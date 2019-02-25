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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 33569
РБ Лейпциг
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
22' Гол
Крамарич Андрей
57' Желтая карточка
Кадержабек Павел
1:1
89' Гол
Орбан Вилли
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 33569 болельщиков
96'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
96'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
95'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
94'
Шанс! Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
94'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
94'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
94'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
93'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
92'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бисакшич Эрмин
92'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Хальстенберг Марсель нанес удар чуть мимо. Близко!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Адамс Тайлер
91'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
90'
Нуху Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
90'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Орбан Вилли изменил счет на табло!
89'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
88'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
88'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
87'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
87'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
87'
Хоффенхайм контролирует мяч.
86'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
86'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
86'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Гулач Петер из команды РБ Лейпциг сделал отличный сейв!
85'
Сцалай Адам нанес удар головой, но Гулач Петер перевел мяч на угловой!
85'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
85'
Хоффенхайм контролирует мяч.
85'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
84'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм в офсайде
83'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Хоффенхайм контролирует мяч.
83'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Конате Ибраима
82'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
82'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Жоэлинтон получил травму и заменен. Нелсон Райс выходит на поле.
80'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Огюстен Жан-Кевин из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
80'
Огюстен Жан-Кевин из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
80'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Адамс Тайлер
79'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
78'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
78'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг толкнул локтем оппонента. Это Жоэлинтон заработал фол
78'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
77'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Огюстен Жан-Кевин из команды РБ Лейпциг делает отличный кросс...
77'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
76'
Сцалай Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
75'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
75'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
75'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Тактическая замена. Кунья Матеус уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
74'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
73'
Хоффенхайм контролирует мяч.
73'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
72'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Пош Штефан пострадал.
72'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
72'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
71'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кампль Кевин
71'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
70'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
70'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
69'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
68'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
67'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
66'
Поульсен Юссуф задерживает мяч рукой
66'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
66'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
Фол, нарушение
65'
Кампль Кевин задерживает мяч рукой
65'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Шанс! Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
65'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Бисакшич Эрмин
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
63'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
63'
Хоффенхайм контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
Фол, нарушение
62'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Кадержабек Павел пострадал.
62'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
61'
ШАНС! Кунья Матеус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
61'
Хоффенхайм контролирует мяч.
61'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Тактическая замена. Демме Диего уходит с поля и его заменяет Кампль Кевин
60'
Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
59'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
59'
Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
Хоффенхайм контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
58'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
58'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
58'
Нуху Касим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Кадержабек Павел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
57'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Хоффенхайм контролирует мяч.
56'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Кунья Матеус грубо играет против соперника. Пострадал Амири Надим
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Клостерманн Лукас
54'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Головой пробил Орбан Вилли, но голкипер отбил его в поле!
54'
Плохо сыграл Нуху Касим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Пош Штефан наказан за толчок Кунья Матеус
53'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
52'
Хоффенхайм контролирует мяч.
52'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
52'
Хоффенхайм контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
51'
Хоффенхайм контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
51'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает неудачный навес.
50'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
50'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
49'
Хоффенхайм контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
48'
Шанс! Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
48'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
48'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Пош Штефан
47'
Демме Диего из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
46'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Ильзанкер Штефан уходит с поля и его заменяет Адамс Тайлер
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Амири Надим грубо играет против соперника. Пострадал Лаймер Конрад
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
45'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лаймер Конрад нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
45'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
44'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
44'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
Фол, нарушение
43'
Нуху Касим из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Поульсен Юссуф пострадал.
43'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
42'
Амири Надим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
42'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Демме Диего пострадал.
41'
Хоффенхайм контролирует мяч.
41'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
41'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
40'
Хоффенхайм контролирует мяч.
40'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Хоффенхайм контролирует мяч.
39'
Ильзанкер Штефан из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
39'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Ильзанкер Штефан пострадал.
38'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
38'
Жоэлинтон возвращается на поле.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Амири Надим
38'
Хоффенхайм контролирует мяч.
37'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Жоэлинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
36'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг в офсайде
36'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
35'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Гриллич Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
34'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Амири Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Демме Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
33'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Конате Ибраима пострадал.
32'
Хоффенхайм контролирует мяч.
31'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
30'
Хоффенхайм контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Забитцер Марсель нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
29'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
28'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Офсайд
28'
Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг в офсайде
28'
Демме Диего делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
27'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
27'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Гриллич Флориан пострадал.
Фол, нарушение
25'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Ильзанкер Штефан оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Описание гола
22'
ГОЛ! Легко закончил атаку Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм, забив в пустые ворота!
22'
Жоэлинтон нанес удар, мяч был парирован, но Гулач Петер не удержал его в руках.
22'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
22'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Хоффенхайм контролирует мяч.
22'
Выглядело как неплохой момент. Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
22'
Шульц Нико ошибается в защите.
21'
Хоффенхайм контролирует мяч.
21'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Лаймер Конрад пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
19'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Поульсен Юссуф пострадал.
19'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
19'
Хоффенхайм контролирует мяч.
18'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
17'
Хорошую попытку сделал Кадержабек Павел. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Амири Надим
17'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
17'
Ильзанкер Штефан из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
16'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
16'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
15'
Хоффенхайм контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
15'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
15'
Хоффенхайм контролирует мяч.
14'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
14'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Кадержабек Павел пострадал.
13'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
13'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
12'
Нуху Касим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Конате Ибраима
11'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Нуху Касим делает длинную передачу вперед
10'
Хоффенхайм контролирует мяч.
10'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Хоффенхайм контролирует мяч.
10'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
9'
Хоффенхайм контролирует мяч.
9'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Офсайд
8'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
8'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Опасность предотвращена - Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг вступил в отбор удачно
7'
Хоффенхайм контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
6'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Офсайд
6'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
5'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Пош Штефан пострадал.
5'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
4'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
4'
Хоффенхайм начинает контратаку
4'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
3'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
3'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Хоффенхайм контролирует мяч.
2'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хоффенхайм контролирует мяч.
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Хоффенхайм контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
РБ Лейпциг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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