Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 33569
1:1
Конец матча
0:1
22' ГолКрамарич Андрей
57' Желтая карточкаКадержабек Павел
1:1
89' ГолОрбан Вилли
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 33569 болельщиков
96'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
96'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
95'
95'
94'
94'
Шанс! Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
94'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
94'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
94'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
93'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
92'
92'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бисакшич Эрмин
92'
91'
Хальстенберг Марсель нанес удар чуть мимо. Близко!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Адамс Тайлер
91'
90'
Нуху Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
90'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
89'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Орбан Вилли изменил счет на табло!
89'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
88'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
88'
87'
87'
87'
86'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
86'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
86'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Гулач Петер из команды РБ Лейпциг сделал отличный сейв!
85'
Сцалай Адам нанес удар головой, но Гулач Петер перевел мяч на угловой!
85'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
85'
85'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
84'
84'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм в офсайде
83'
83'
83'
83'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Конате Ибраима
82'
82'
82'
82'
Жоэлинтон получил травму и заменен. Нелсон Райс выходит на поле.
80'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
80'
Огюстен Жан-Кевин из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
80'
Огюстен Жан-Кевин из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
80'
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Адамс Тайлер
79'
78'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
78'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг толкнул локтем оппонента. Это Жоэлинтон заработал фол
78'
77'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Огюстен Жан-Кевин из команды РБ Лейпциг делает отличный кросс...
77'
76'
Сцалай Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
75'
75'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Тактическая замена. Кунья Матеус уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
74'
74'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
73'
73'
72'
72'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Пош Штефан пострадал.
72'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
71'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кампль Кевин
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
70'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
70'
70'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
69'
69'
69'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
68'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
68'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
67'
67'
66'
Поульсен Юссуф задерживает мяч рукой
66'
66'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
65'
Кампль Кевин задерживает мяч рукой
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Шанс! Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
65'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Бисакшич Эрмин
64'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
63'
63'
63'
62'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Кадержабек Павел пострадал.
62'
61'
ШАНС! Кунья Матеус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
61'
61'
Тактическая замена. Демме Диего уходит с поля и его заменяет Кампль Кевин
60'
Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
59'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
59'
Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
58'
58'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
58'
Нуху Касим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
57'
Кадержабек Павел получил желтую карточку от судьи
57'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
57'
57'
56'
56'
56'
55'
Безумный фол. Кунья Матеус грубо играет против соперника. Пострадал Амири Надим
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Судья сигнализирует, что Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Клостерманн Лукас
54'
54'
54'
Головой пробил Орбан Вилли, но голкипер отбил его в поле!
54'
Плохо сыграл Нуху Касим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
53'
Пош Штефан наказан за толчок Кунья Матеус
53'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
52'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
52'
51'
51'
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает неудачный навес.
50'
50'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
Судья сигнализирует, что Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
49'
49'
48'
Шанс! Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
48'
48'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
47'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Пош Штефан
47'
Демме Диего из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Тактическая замена. Ильзанкер Штефан уходит с поля и его заменяет Адамс Тайлер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Безумный фол. Амири Надим грубо играет против соперника. Пострадал Лаймер Конрад
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
45'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лаймер Конрад нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
45'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
44'
44'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
43'
Нуху Касим из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Поульсен Юссуф пострадал.
43'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
43'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
42'
Амири Надим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
42'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Демме Диего пострадал.
41'
41'
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
39'
39'
Ильзанкер Штефан из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Ильзанкер Штефан пострадал.
38'
38'
Жоэлинтон возвращается на поле.
38'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Амири Надим
38'
37'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Жоэлинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг в офсайде
36'
35'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Гриллич Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
34'
Амири Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Демме Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
33'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
32'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Конате Ибраима пострадал.
32'
31'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Забитцер Марсель нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
29'
28'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
28'
Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг в офсайде
28'
Демме Диего делает длинную передачу вперед
27'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
27'
27'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
26'
25'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Гриллич Флориан пострадал.
25'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Ильзанкер Штефан оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
24'
24'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
ГОЛ! Легко закончил атаку Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм, забив в пустые ворота!
22'
Жоэлинтон нанес удар, мяч был парирован, но Гулач Петер не удержал его в руках.
22'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
22'
22'
22'
Выглядело как неплохой момент. Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
22'
Шульц Нико ошибается в защите.
21'
21'
21'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Лаймер Конрад пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Поульсен Юссуф пострадал.
19'
19'
18'
18'
17'
Хорошую попытку сделал Кадержабек Павел. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
17'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Амири Надим
17'
17'
Ильзанкер Штефан из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
15'
15'
14'
14'
14'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Кадержабек Павел пострадал.
13'
13'
Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
13'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Нуху Касим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Конате Ибраима
11'
11'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Нуху Касим делает длинную передачу вперед
10'
10'
10'
10'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
9'
9'
9'
8'
8'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
8'
8'
Опасность предотвращена - Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг вступил в отбор удачно
7'
7'
6'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
6'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
5'
5'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Пош Штефан пострадал.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
4'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
4'
Хоффенхайм начинает контратаку
4'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
3'
3'
3'
3'
2'
2'
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
РБ Лейпциг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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