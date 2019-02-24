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Стадион:
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 37'
Айнтрахт Фр
0' 37'
Первый тайм
38'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
37'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Угловой
37'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
36'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Вайдандт Хендрик наказан за толчок Хасебе Макото
36'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
36'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
35'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
35'
Мюллер Николай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Бакалорц Марвин грубо играет против соперника. Пострадал Йович Лука
32'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96.
32'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
32'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
31'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
31'
Роде Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
30'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Ганновер 96 начинает контратаку
30'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
30'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
29'
Фелипе Мартинс наказан за толчок Халлер Себастьен
28'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Асано Такума из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
27'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
26'
Бакалорц Марвин не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Антон Вальдемар наказан за толчок Халлер Себастьен
23'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
23'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
21'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Халлер Себастьен наказан за толчок Антон Вальдемар
20'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Ганновер 96 контролирует мяч.
18'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
18'
Ганновер 96 контролирует мяч.
17'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
16'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
15'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
14'
Шанс! Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
14'
Остшолек Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
13'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Харагути Генки пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
12'
Асано Такума из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
11'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
9'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
9'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
9'
Бакалорц Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
8'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
8'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
7'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
7'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
6'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
5'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
4'
Удар-перашют, который нанес Йович Лука из команды Айнтрахт Фр был отбит вратарем.
4'
ШАНС! Йович Лука вышел один-на-один с голкипером...
4'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
3'
Ганновер 96 контролирует мяч.
2'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
2'
Ганновер 96 контролирует мяч.
2'
Асано Такума из команды Ганновер 96 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
1'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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