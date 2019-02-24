Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
0:0
Первый тайм: 37'
Первый тайм
38'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
37'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
36'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
36'
Вайдандт Хендрик наказан за толчок Хасебе Макото
36'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
35'
Мюллер Николай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
34'
Хинтереггер Мартин наказан за толчок Остшолек Маттиас
33'
Безумный фол. Бакалорц Марвин грубо играет против соперника. Пострадал Йович Лука
32'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96.
32'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
32'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
31'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
31'
Роде Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Ганновер 96 начинает контратаку
30'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
29'
Фелипе Мартинс наказан за толчок Халлер Себастьен
28'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
28'
Асано Такума из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
27'
26'
26'
26'
Бакалорц Марвин не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
24'
Антон Вальдемар наказан за толчок Халлер Себастьен
23'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
23'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
23'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
21'
21'
Халлер Себастьен наказан за толчок Антон Вальдемар
20'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
18'
18'
17'
17'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
14'
Шанс! Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
14'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
14'
Остшолек Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
13'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
12'
Харагути Генки пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
12'
Асано Такума из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
10'
10'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
9'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
9'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
9'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
9'
Бакалорц Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
7'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
6'
5'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
5'
4'
Удар-перашют, который нанес Йович Лука из команды Айнтрахт Фр был отбит вратарем.
4'
ШАНС! Йович Лука вышел один-на-один с голкипером...
4'
3'
2'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
2'
Асано Такума из команды Ганновер 96 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
1'
1'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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