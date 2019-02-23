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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 52174
Ньюкасл
2:0
Конец матча
Хаддерсфилд Таун
0'
20' Красная карточка
Смит Том I
27' Желтая карточка
Йедлин Деандре
1:0
46' Гол
Рондон Саломон
2:0
52' Гол
Перес Айосе
57' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
90'+4
Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Ньюкасл контролирует мяч.
92'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
92'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Лонгстафф Шон наказан за толчок Хогг Джонатан
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
90'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
88'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
87'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Ньюкасл начинает контратаку
86'
Лёв Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
85'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
84'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
84'
Лежён Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
84'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
83'
Лёв Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Альмирон Мигель уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Ньюкасл контролирует мяч.
79'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
78'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
78'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
77'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
76'
Тактическая замена. Депуатр Лоран уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
76'
Близко! Лонгстафф Шон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
76'
Шёр Фабиан нанес удар издали, а Лоссль Йонас отбил его обратно в игру!
75'
Альмирон Мигель пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
74'
Депуатр Лоран наказан за толчок Хейден Исаак
74'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
74'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
73'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
73'
Ох, красивый был бы гол! Кенеди Роберт пробил с лета в перекладину!
73'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
71'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
71'
Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
70'
ШАНС! Лежён Флорьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
70'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
70'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
69'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
69'
Тактическая замена. Бакуна Жуниньо уходит с поля и его заменяет Биллинг Филип
69'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
68'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Кенеди Роберт
68'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
67'
ШАНС! Перес Айосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Опасность! Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Ньюкасл контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
65'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
65'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Лежён Флорьян из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
63'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хейден Исаак
62'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
61'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
61'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
59'
Матч возобновлен
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 52174 болельщиков
Травма, повреждение
58'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
57'
Ритчи Мэтт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Ритчи Мэтт атаковал сзади соперника. Это Бакуна Жуниньо заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Хейден Исаак пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
Угловой
55'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
55'
Хогг Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
55'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
54'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
52'
Рондон Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Перес Айосе изменил счет на табло!
52'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
51'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
51'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
51'
Ньюкасл контролирует мяч.
50'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
50'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
49'
Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
49'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Альмирон Мигель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
47'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
46'
Хейден Исаак сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Рондон Саломон изменил счет на табло!
46'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
46'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
46'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
48'
Хейден Исаак имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
48'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
47'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
46'
Какой промах! Рондон Саломон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
46'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
46'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
44'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
44'
Перес Айосе мяч отрикошетил от ворот
44'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
43'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
43'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
42'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
41'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
41'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Лонгстафф Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
40'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
39'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
39'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
39'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Лонгстафф Шон оказался на газоне.
37'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
37'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Ньюкасл контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
33'
Хорошую попытку сделал Депуатр Лоран. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
32'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
31'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
31'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лоссль Йонас ошибается в защите.
30'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Альмирон Мигель должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
30'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Хорошую попытку сделал Перес Айосе. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
29'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Лежён Флорьян оказался на газоне.
28'
Ньюкасл контролирует мяч.
Желтая карточка
27'
Йедлин Деандре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Йедлин Деандре грубо играет против соперника. Пострадал Бакуна Жуниньо
27'
Альмирон Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Депуатр Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
26'
Альмирон Мигель мяч отрикошетил от ворот
26'
Плохо сыграл Хадергьонай Флорент - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
25'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Тактическая замена. Панчеон Джейсон уходит с поля и его заменяет Хадергьонай Флорент
24'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
24'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
23'
Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
Травма, повреждение
23'
Перес Айосе возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Перес Айосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Альмирон Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
УДАЛЕНИЕ! - Смит Том I удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Смит Том I грубо играет против соперника. Пострадал Альмирон Мигель
20'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
20'
Рондон Саломон мяч отрикошетил от ворот
19'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
19'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
18'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
18'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
18'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
17'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Хорошую попытку сделал Шёр Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Ньюкасл начинает контратаку
16'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
15'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Панчеон Джейсон
14'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
14'
Перес Айосе из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Муй Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
13'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
13'
Альмирон Мигель видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
13'
ШАНС! Альмирон Мигель вышел один-на-один с голкипером...
13'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Ньюкасл начинает контратаку
11'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
9'
Лежён Флорьян наказан за толчок Шиндлер Кристофер
9'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
9'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
8'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Хогг Джонатан атаковал сзади соперника. Это Перес Айосе заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
7'
Шёр Фабиан наказан за толчок Депуатр Лоран
6'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл направляет мяч в штрафную площадку, но Лоссль Йонас выбегает и ловит мяч
6'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
5'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
1'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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