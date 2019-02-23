Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 52174
2:0
Конец матча
20' Красная карточкаСмит Том I
27' Желтая карточкаЙедлин Деандре
1:0
46' ГолРондон Саломон
2:0
52' ГолПерес Айосе
57' Желтая карточкаРитчи Мэтт
Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
92'
92'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Лонгстафф Шон наказан за толчок Хогг Джонатан
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
90'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
88'
88'
87'
86'
86'
Лёв Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
85'
84'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
84'
Лежён Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
84'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
83'
Лёв Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
82'
82'
82'
81'
Тактическая замена. Альмирон Мигель уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
78'
78'
77'
77'
76'
Тактическая замена. Депуатр Лоран уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
76'
Близко! Лонгстафф Шон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
76'
Шёр Фабиан нанес удар издали, а Лоссль Йонас отбил его обратно в игру!
75'
Альмирон Мигель пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Депуатр Лоран наказан за толчок Хейден Исаак
74'
74'
74'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Ох, красивый был бы гол! Кенеди Роберт пробил с лета в перекладину!
73'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
71'
71'
Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
70'
ШАНС! Лежён Флорьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
70'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
70'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
69'
Тактическая замена. Бакуна Жуниньо уходит с поля и его заменяет Биллинг Филип
69'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Кенеди Роберт
68'
67'
ШАНС! Перес Айосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Опасность! Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
65'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
64'
Судья сигнализирует, что Лежён Флорьян из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
63'
62'
62'
Судья сигнализирует, что Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хейден Исаак
62'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
61'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
59'
Матч возобновлен
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 52174 болельщиков
58'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Ритчи Мэтт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Судья свистит. Ритчи Мэтт атаковал сзади соперника. Это Бакуна Жуниньо заработал своей команде штрафной
56'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Хейден Исаак пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
55'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
55'
Хогг Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
54'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
52'
Рондон Саломон сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Перес Айосе изменил счет на табло!
52'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
51'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
51'
51'
50'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
49'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
49'
Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
49'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Альмирон Мигель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
47'
46'
Хейден Исаак сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Рондон Саломон изменил счет на табло!
46'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
46'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
48'
Хейден Исаак имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
48'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
47'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Какой промах! Рондон Саломон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
46'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
44'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
44'
Перес Айосе мяч отрикошетил от ворот
44'
43'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
42'
41'
41'
41'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
41'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
40'
Лонгстафф Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
40'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
39'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
39'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
39'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
38'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Лонгстафф Шон оказался на газоне.
37'
37'
36'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
33'
33'
Хорошую попытку сделал Депуатр Лоран. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
32'
32'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
31'
31'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
31'
31'
31'
30'
Лоссль Йонас ошибается в защите.
30'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Альмирон Мигель должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Хорошую попытку сделал Перес Айосе. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Лежён Флорьян оказался на газоне.
28'
27'
Йедлин Деандре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
27'
Безумный фол. Йедлин Деандре грубо играет против соперника. Пострадал Бакуна Жуниньо
27'
Альмирон Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Депуатр Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Альмирон Мигель мяч отрикошетил от ворот
26'
Плохо сыграл Хадергьонай Флорент - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
25'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
24'
Тактическая замена. Панчеон Джейсон уходит с поля и его заменяет Хадергьонай Флорент
24'
24'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
23'
Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
23'
Перес Айосе возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Перес Айосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Альмирон Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
УДАЛЕНИЕ! - Смит Том I удален за серьёзный фол
20'
Безумный фол. Смит Том I грубо играет против соперника. Пострадал Альмирон Мигель
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
20'
Рондон Саломон мяч отрикошетил от ворот
19'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
18'
18'
18'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
17'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
17'
17'
16'
16'
Хорошую попытку сделал Шёр Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
15'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Панчеон Джейсон
14'
14'
Перес Айосе из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Муй Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
13'
Альмирон Мигель видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
13'
ШАНС! Альмирон Мигель вышел один-на-один с голкипером...
13'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
9'
Лежён Флорьян наказан за толчок Шиндлер Кристофер
9'
9'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
9'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
8'
8'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
7'
Судья свистит. Хогг Джонатан атаковал сзади соперника. Это Перес Айосе заработал своей команде штрафной
7'
Шёр Фабиан наказан за толчок Депуатр Лоран
6'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл направляет мяч в штрафную площадку, но Лоссль Йонас выбегает и ловит мяч
6'
6'
5'
5'
5'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
4'
3'
3'
3'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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