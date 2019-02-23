Стадион: Вайталити Зрители: 10671
1:1
Конец матча
1' Желтая карточкаСмит Адам
1:0
14' ПенальтиКинг Джошуа
21' Желтая карточкаЖота Диогу
42' Желтая карточкаДендонкер Леандер
57' Желтая карточкаБеннетт Райан
70' Желтая карточкаХефферсон Лерма
77' Желтая карточкаХименес Рауль
1:1
83' ПенальтиХименес Рауль
1:1
85' Не забитый пенальтиКинг Джошуа
85' Желтая карточкаНевеш Рубен
90' Желтая карточкаГослинг Дэн
90' Желтая карточкаБоруц Артур
90' Желтая карточкаПатрисиу Руй
Второй тайм
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 10671 болельщиков
97'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Судье надоело, что Патрисиу Руй тянет время и он наказал его горчичником
97'
Судье надоело, что Боруц Артур тянет время и он наказал его горчичником
97'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Аке Натан
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
Гослинг Дэн грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
95'
Безумный фол. Гослинг Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Невеш Рубен
94'
94'
94'
Саисс Ромен наказан за толчок Аке Натан
94'
94'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает передачу одноклубнику.
93'
93'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
93'
93'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Аке Натан из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
92'
Вулверхэмптон начинает контратаку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
91'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
91'
Тактическая замена. Соланке Доминик уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Соперник делает почти голевой пас, но Патрисиу Руй из команды Вулверхэмптон начеку и спасает ситуацию.
90'
Так близко к голу! Соланке Доминик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Патрисиу Руй!
89'
89'
Беннетт Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Кинг Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
89'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
88'
Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Саисс Ромен
88'
88'
88'
87'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
87'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает пас партнеру.
86'
Хименес Рауль нанес удар головой, но Боруц Артур спокойно отбил мяч.
86'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Судья подбегает и показывает Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отложенную желтую карточку за фол.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кинг Джошуа бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
85'
ПЕНАЛЬТИ - Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фрейзер Райан.
83'
Г О О О О Л - Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон забивает с точки!
83'
ПЕНАЛЬТИ! - Смит Адам совершил грубый фол. Доэрти Мэтт заработал пенальти!
83'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
82'
81'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
81'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут делает неудачный навес.
80'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Смит Адам
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Хименес Рауль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
77'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Аке Натан пострадал.
77'
77'
Тактическая замена. Дендонкер Леандер уходит с поля и его заменяет Траоре Адама
77'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
76'
76'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
76'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хименес Рауль
74'
Отличные скиллы показывает Айб Джордон, обводя своих соперников
74'
73'
Айб Джордон видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
73'
Соланке Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Матч возобновлен
71'
Моутинью Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Хефферсон Лерма грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут толкнул локтем оппонента. Это Моутинью Жоау заработал фол
69'
69'
Хименес Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
68'
68'
67'
66'
66'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Кавалейру Иван
65'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
64'
63'
63'
62'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Соланке Доминик из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
61'
61'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Боли Вийи из команды Вулверхэмптон.
61'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Доэрти Мэтт наказан за толчок Смит Адам
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Айб Джордон из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
59'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
58'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
58'
58'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Беннетт Райан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Безумный фол. Беннетт Райан грубо играет против соперника. Пострадал Фрейзер Райан
57'
Патрисиу Руй не дал случится голу! Соланке Доминик должен был забивать, но Патрисиу Руй сделал отличный сейв
56'
Шанс! Соланке Доминик из команды Борнмут пробил головой, но мимо
56'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
56'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
54'
Боли Вийи наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!
54'
54'
Соперник делает почти голевой пас, но Боруц Артур из команды Борнмут начеку и спасает ситуацию.
54'
Должен был быть гол! Дендонкер Леандер имел отличный шанс, но Боруц Артур не дал голу состоятся!
53'
53'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
51'
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Кинг Джошуа наказан за толчок Доэрти Мэтт
49'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон в офсайде
49'
49'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
49'
48'
47'
Соланке Доминик из команды Борнмут в офсайде
47'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Хорошую попытку сделал Клайн Натаниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
46'
Беннетт Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
43'
Моутинью Жоау наказан за толчок Кинг Джошуа
43'
43'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Дендонкер Леандер грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
42'
Судья свистит. Дендонкер Леандер атаковал сзади соперника. Это Айб Джордон заработал своей команде штрафной
42'
Смит Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
39'
39'
39'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
37'
37'
36'
35'
Боруц Артур взял и забрал мяч на выходе
35'
Беннетт Райан делает длинную передачу вперед
35'
34'
34'
33'
Борнмут начинает контратаку
33'
33'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Назначен штрафной. Пострадал Моутинью Жоау, его свалил Айб Джордон.
32'
31'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
29'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
28'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
28'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
28'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
27'
Соланке Доминик из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Отличные скиллы показывает Соланке Доминик, обводя своих соперников
26'
Соланке Доминик из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
24'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
23'
Соланке Доминик нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
23'
Гослинг Дэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Смит Адам оказался на газоне.
22'
22'
21'
Жота Диогу получает желтую карточку за неспортивное поведение
21'
Мефам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
20'
20'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон находит одноклубника четким пасом пяткой.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
18'
18'
17'
17'
16'
16'
15'
15'
15'
Айб Джордон из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
13'
ПЕНАЛЬТИ - Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кинг Джошуа.
13'
Айб Джордон из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Мефам Крис оказался на газоне.
12'
Вулверхэмптон начинает контратаку
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
9'
9'
Фрейзер Райан из команды Борнмут наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
9'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
8'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
7'
6'
6'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 6%, [team2]: 94%.
5'
Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
4'
4'
3'
3'
3'
3'
3'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
2'
Дендонкер Леандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Смит Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
1'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Доэрти Мэтт
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Китай: Суперкубок (Финал)
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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