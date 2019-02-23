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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 10671
Борнмут
1:1
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1' Желтая карточка
Смит Адам
1:0
14' Пенальти
Кинг Джошуа
21' Желтая карточка
Жота Диогу
42' Желтая карточка
Дендонкер Леандер
57' Желтая карточка
Беннетт Райан
70' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
77' Желтая карточка
Хименес Рауль
1:1
83' Пенальти
Хименес Рауль
1:1
85' Не забитый пенальти
Кинг Джошуа
85' Желтая карточка
Невеш Рубен
90' Желтая карточка
Гослинг Дэн
90' Желтая карточка
Боруц Артур
90' Желтая карточка
Патрисиу Руй
90'+7
Второй тайм
97'
Аке Натан из команды Борнмут сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 10671 болельщиков
97'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
97'
Судье надоело, что Патрисиу Руй тянет время и он наказал его горчичником
Желтая карточка
97'
Судье надоело, что Боруц Артур тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Аке Натан
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
95'
Гослинг Дэн грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
95'
Безумный фол. Гослинг Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Невеш Рубен
94'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
94'
Саисс Ромен наказан за толчок Аке Натан
94'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает передачу одноклубнику.
93'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
93'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аке Натан из команды Борнмут.
93'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Аке Натан из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
92'
Вулверхэмптон начинает контратаку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
91'
Тактическая замена. Соланке Доминик уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Соперник делает почти голевой пас, но Патрисиу Руй из команды Вулверхэмптон начеку и спасает ситуацию.
90'
Так близко к голу! Соланке Доминик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Патрисиу Руй!
Угловой
89'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
89'
Беннетт Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
89'
Кинг Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
89'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
88'
Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Саисс Ромен
88'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
88'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
87'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
87'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
87'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает пас партнеру.
86'
Хименес Рауль нанес удар головой, но Боруц Артур спокойно отбил мяч.
86'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
Желтая карточка
85'
Судья подбегает и показывает Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отложенную желтую карточку за фол.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
85'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кинг Джошуа бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
85'
ПЕНАЛЬТИ - Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фрейзер Райан.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон забивает с точки!
Фол, нарушение
83'
ПЕНАЛЬТИ! - Смит Адам совершил грубый фол. Доэрти Мэтт заработал пенальти!
83'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
82'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
81'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут делает неудачный навес.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Смит Адам
80'
Смит Адам из команды Борнмут сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
80'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
78'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
77'
Хименес Рауль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
77'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Аке Натан пострадал.
77'
Удар от ворот произведет Борнмут
77'
Тактическая замена. Дендонкер Леандер уходит с поля и его заменяет Траоре Адама
77'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
76'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
76'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
75'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хименес Рауль
74'
Отличные скиллы показывает Айб Джордон, обводя своих соперников
74'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
73'
Айб Джордон видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
73'
Соланке Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Моутинью Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
70'
Хефферсон Лерма грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
70'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут толкнул локтем оппонента. Это Моутинью Жоау заработал фол
69'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Хименес Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
68'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
66'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Кавалейру Иван
Офсайд
65'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Соланке Доминик из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
61'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Боли Вийи из команды Вулверхэмптон.
61'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
60'
Доэрти Мэтт наказан за толчок Смит Адам
60'
Удар от ворот произведет Борнмут
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
59'
Айб Джордон из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
59'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
58'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Беннетт Райан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Беннетт Райан грубо играет против соперника. Пострадал Фрейзер Райан
57'
Патрисиу Руй не дал случится голу! Соланке Доминик должен был забивать, но Патрисиу Руй сделал отличный сейв
56'
Шанс! Соланке Доминик из команды Борнмут пробил головой, но мимо
56'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
56'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
55'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
54'
Боли Вийи наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!
Угловой
54'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
54'
Соперник делает почти голевой пас, но Боруц Артур из команды Борнмут начеку и спасает ситуацию.
54'
Должен был быть гол! Дендонкер Леандер имел отличный шанс, но Боруц Артур не дал голу состоятся!
Угловой
53'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
53'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
51'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
50'
Кинг Джошуа наказан за толчок Доэрти Мэтт
Офсайд
49'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон в офсайде
49'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
49'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
47'
Соланке Доминик из команды Борнмут в офсайде
47'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Хорошую попытку сделал Клайн Натаниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
46'
Беннетт Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
45'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Моутинью Жоау наказан за толчок Кинг Джошуа
43'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Дендонкер Леандер грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Дендонкер Леандер атаковал сзади соперника. Это Айб Джордон заработал своей команде штрафной
42'
Смит Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Борнмут
39'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
37'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
35'
Боруц Артур взял и забрал мяч на выходе
35'
Беннетт Райан делает длинную передачу вперед
35'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Борнмут начинает контратаку
33'
Удар от ворот произведет Борнмут
33'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
32'
Назначен штрафной. Пострадал Моутинью Жоау, его свалил Айб Джордон.
32'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
31'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Борнмут контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Борнмут
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
29'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
28'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
28'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
27'
Соланке Доминик из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Отличные скиллы показывает Соланке Доминик, обводя своих соперников
26'
Соланке Доминик из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
26'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
25'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
24'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
23'
Соланке Доминик нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
23'
Гослинг Дэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Смит Адам оказался на газоне.
22'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
Желтая карточка
21'
Жота Диогу получает желтую карточку за неспортивное поведение
21'
Мефам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
20'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон находит одноклубника четким пасом пяткой.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
18'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
16'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
15'
Айб Джордон из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
Фол, нарушение
13'
ПЕНАЛЬТИ - Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кинг Джошуа.
13'
Айб Джордон из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
13'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Мефам Крис оказался на газоне.
12'
Вулверхэмптон начинает контратаку
11'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
11'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
9'
Фрейзер Райан из команды Борнмут наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
9'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
8'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Борнмут контролирует мяч.
7'
Борнмут контролирует мяч.
6'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
6'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 6%, [team2]: 94%.
5'
Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
4'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
3'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
3'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дендонкер Леандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
1'
Смит Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Доэрти Мэтт
1'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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