Стадион: Кардифф Сити Стэдиум Зрители: 30387
1:5
Конец матча
0:1
18' ГолДелофеу Херард
30' Желтая карточкаКапу Этьен
55' Желтая карточкаПерейра Роберто
0:2
61' ГолДелофеу Херард
0:3
63' ГолДелофеу Херард
0:4
73' ГолДини Трой
1:4
82' ГолБамба Сулейман
85' Желтая карточкаПатерсон Каллум
1:5
90' ГолДини Трой
Новости после матча
Второй тайм
94'
Уотфорд заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
93'
Клеверли Том из команды Уотфорд в офсайде
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Дини Трой изменил счет на табло!
91'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает пас партнеру.
90'
90'
Артер Гарри нарушает правила. Хьюз Уилл пострадал
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
90'
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89'
89'
Патерсон Каллум нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Бамба Сулейман
88'
Клеверли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
87'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
86'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
86'
Клеверли Том решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
85'
Патерсон Каллум получил желтую карточку от судьи
85'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Кина оказался на газоне.
84'
84'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
84'
Судья сигнализирует, что Кина из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Беннетт Джо
83'
82'
Г О О О О Л - Бамба Сулейман первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
82'
Плохо сыграл Мариаппа Эдриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Манга Экеле нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Головой пробил Бамба Сулейман, но голкипер отбил его в поле!
82'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
81'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
79'
Тактическая замена. Капу Этьен уходит с поля и его заменяет Клеверли Том
79'
Судья сигнализирует, что Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Кина
79'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Кардифф Сити контролирует мяч.
76'
76'
ШАНС! Делофеу Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кина и Янмат Дарил из команды Уотфорд.
73'
Делофеу Херард сделал результативную передачу.
73'
73'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает пас партнеру.
73'
73'
Капу Этьен разрезает оборону соперника отличным пасом
73'
72'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
71'
Тактическая замена. Ниассе Умар уходит с поля и его заменяет Зохоре Кеннет
71'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Кина
70'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
70'
Хойлетт Джуниор пробил со штрафного прямо в стенку
69'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ниассе Умар
69'
69'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
68'
Игра в одни ворота сейчас. Уотфорд доминирует и владеет мячом
68'
67'
67'
Тактическая замена. Роллс Джо уходит с поля и его заменяет Мендес-Лейнг Натаниэл
67'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
66'
Дини Трой из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перейра Роберто мяча так и не получил
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
65'
Ниассе Умар нанес удар, мяч был парирован, но Фостер Бен не удержал его в руках.
63'
Капу Этьен сделал результативную передачу.
63'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Делофеу Херард из команды команды Уотфорд.
63'
63'
Капу Этьен разрезает оборону соперника отличным пасом
63'
Артер Гарри ошибается в защите.
62'
61'
Фантастический гол, где все сам сделал Делофеу Херард!
61'
Дюкур Абдулайе сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Делофеу Херард из команды Уотфорд забил гол! Легко это для такого игрока, как Делофеу Херард
61'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
61'
61'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
61'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити пробил со штрафного, но очень мимо цели.
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
60'
Янмат Дарил из команды Уотфорд играет слишком грубо. Роллс Джо оказался на газоне.
59'
Патерсон Каллум нанес удар головой, но Фостер Бен спокойно отбил мяч.
59'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
59'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
59'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Беннетт Джо пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
57'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
Тактическая замена. Мёрфи Джош уходит с поля и его заменяет Хойлетт Джуниор
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
55'
Перейра Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Перейра Роберто из команды Уотфорд играет слишком грубо. Ниассе Умар оказался на газоне.
55'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Масина Адам из команды Уотфорд подал угловой справа.
54'
Дини Трой мяч отрикошетил от ворот
54'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
54'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Делофеу Херард из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Каткарт Крейг разрезает оборону соперника отличным пасом
53'
Беннетт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
52'
Бакуна Леандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
51'
Хьюз Уилл наказан за толчок Беннетт Джо
51'
50'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Капу Этьен оказался на газоне.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
49'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити в офсайде
49'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
48'
Моррисон Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
48'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
47'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Беннетт Джо
46'
46'
Бамба Сулейман нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
44'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Бамба Сулейман оказался на газоне.
43'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити в офсайде
42'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Хьюз Уилл оказался на газоне.
41'
Судья сигнализирует, что Роллс Джо из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
39'
Фостер Бен делает длинную передачу вперед
38'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Каткарт Крейг оказался на газоне.
38'
37'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
36'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Хьюз Уилл наказан за толчок Бамба Сулейман
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
34'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Янмат Дарил из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Капу Этьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
30'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ниассе Умар
30'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
30'
Кардифф Сити начинает контратаку
29'
Дини Трой нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
28'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Роллс Джо пострадал.
27'
Бакуна Леандро наказан за толчок Перейра Роберто
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
25'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Масина Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
24'
Мёрфи Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Бакуна Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Масина Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Роллс Джо из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Дюкур Абдулайе
23'
23'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
22'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Мёрфи Джош пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
20'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Дини Трой сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Делофеу Херард изменил счет на табло!
17'
16'
Фостер Бен из команды Уотфорд сделал отличный сейв!
16'
Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ниассе Умар имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
16'
Патерсон Каллум разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
14'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити в офсайде
14'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
14'
Перейра Роберто нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Дини Трой
12'
Этеридж Нейл не дал случится голу! Делофеу Херард должен был забивать, но Этеридж Нейл сделал отличный сейв
12'
Хьюз Уилл разрезает оборону соперника отличным пасом
12'
12'
ШАНС! Янмат Дарил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Янмат Дарил и Дини Трой из команды Уотфорд.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
10'
Перейра Роберто из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
10'
9'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
8'
7'
7'
Бакуна Леандро мяч отрикошетил от ворот
7'
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
4'
4'
Янмат Дарил из команды Уотфорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
3'
Масина Адам из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
3'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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