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Стадион: Зрители: 30387
Кардифф Сити
1:5
Конец матча
Уотфорд
0'
0:1
18' Гол
Делофеу Херард
30' Желтая карточка
Капу Этьен
55' Желтая карточка
Перейра Роберто
0:2
61' Гол
Делофеу Херард
0:3
63' Гол
Делофеу Херард
0:4
73' Гол
Дини Трой
1:4
82' Гол
Бамба Сулейман
85' Желтая карточка
Патерсон Каллум
1:5
90' Гол
Дини Трой
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Уотфорд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Офсайд
93'
Клеверли Том из команды Уотфорд в офсайде
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Дини Трой изменил счет на табло!
91'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает пас партнеру.
91'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает пас партнеру.
90'
Уотфорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
90'
Артер Гарри нарушает правила. Хьюз Уилл пострадал
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 30387 болельщиков
89'
Удар от ворот произведет Уотфорд
89'
Патерсон Каллум нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Бамба Сулейман
88'
Кина из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
88'
Клеверли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
87'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
86'
Клеверли Том решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
85'
Патерсон Каллум получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Кина оказался на газоне.
84'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Кина из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Беннетт Джо
83'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Бамба Сулейман первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
82'
Плохо сыграл Мариаппа Эдриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Манга Экеле нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Головой пробил Бамба Сулейман, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
82'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
81'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
81'
Дини Трой из команды Уотфорд навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
79'
Тактическая замена. Капу Этьен уходит с поля и его заменяет Клеверли Том
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Кина
79'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Кардифф Сити контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
76'
ШАНС! Делофеу Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает пас партнеру.
76'
Кина из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кина и Янмат Дарил из команды Уотфорд.
73'
Делофеу Херард сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Дини Трой из команды Уотфорд забил гол! Легко это для такого игрока, как Дини Трой
73'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает пас партнеру.
73'
ШАНС! Делофеу Херард вышел один-на-один с голкипером...
73'
Капу Этьен разрезает оборону соперника отличным пасом
73'
Уотфорд контролирует мяч.
72'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Ниассе Умар уходит с поля и его заменяет Зохоре Кеннет
71'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Кина
70'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
70'
Хойлетт Джуниор пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ниассе Умар
69'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
69'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
68'
Игра в одни ворота сейчас. Уотфорд доминирует и владеет мячом
68'
Уотфорд контролирует мяч.
67'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Тактическая замена. Роллс Джо уходит с поля и его заменяет Мендес-Лейнг Натаниэл
67'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Уотфорд контролирует мяч.
66'
Дини Трой из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перейра Роберто мяча так и не получил
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
65'
Ниассе Умар нанес удар, мяч был парирован, но Фостер Бен не удержал его в руках.
63'
Капу Этьен сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Делофеу Херард из команды команды Уотфорд.
63'
ШАНС! Делофеу Херард вышел один-на-один с голкипером...
63'
Капу Этьен разрезает оборону соперника отличным пасом
63'
Артер Гарри ошибается в защите.
62'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Фантастический гол, где все сам сделал Делофеу Херард!
61'
Дюкур Абдулайе сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Делофеу Херард из команды Уотфорд забил гол! Легко это для такого игрока, как Делофеу Херард
61'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
61'
ШАНС! Делофеу Херард вышел один-на-один с голкипером...
61'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
61'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити пробил со штрафного, но очень мимо цели.
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
60'
Янмат Дарил из команды Уотфорд играет слишком грубо. Роллс Джо оказался на газоне.
59'
Патерсон Каллум нанес удар головой, но Фостер Бен спокойно отбил мяч.
Угловой
59'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
59'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
59'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Беннетт Джо пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
57'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
Тактическая замена. Мёрфи Джош уходит с поля и его заменяет Хойлетт Джуниор
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
55'
Перейра Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
55'
Перейра Роберто из команды Уотфорд играет слишком грубо. Ниассе Умар оказался на газоне.
55'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Масина Адам из команды Уотфорд подал угловой справа.
54'
Дини Трой мяч отрикошетил от ворот
54'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
54'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
53'
Делофеу Херард из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Каткарт Крейг разрезает оборону соперника отличным пасом
53'
Беннетт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Уотфорд
52'
Бакуна Леандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Хьюз Уилл наказан за толчок Беннетт Джо
51'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Капу Этьен оказался на газоне.
50'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Офсайд
49'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити в офсайде
49'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
48'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Уотфорд
47'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
48'
Моррисон Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
48'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
47'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Беннетт Джо
46'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
46'
Бамба Сулейман нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
44'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Бамба Сулейман оказался на газоне.
Офсайд
43'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити в офсайде
42'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Хьюз Уилл оказался на газоне.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Роллс Джо из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
39'
Шанс! Дини Трой из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
39'
Фостер Бен делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
38'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Каткарт Крейг оказался на газоне.
38'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Удар от ворот произведет Уотфорд
36'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
36'
Хьюз Уилл наказан за толчок Бамба Сулейман
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
34'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Янмат Дарил из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Желтая карточка
30'
Капу Этьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ниассе Умар
30'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
30'
Кардифф Сити начинает контратаку
29'
Дини Трой нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Фол, нарушение
28'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Роллс Джо пострадал.
Фол, нарушение
27'
Бакуна Леандро наказан за толчок Перейра Роберто
26'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
25'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
Угловой
24'
Масина Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
24'
Мёрфи Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Бакуна Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Масина Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Роллс Джо из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Дюкур Абдулайе
23'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
22'
Уотфорд контролирует мяч.
22'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Мёрфи Джош пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
20'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Дини Трой сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Делофеу Херард изменил счет на табло!
18'
Дини Трой из команды Уотфорд находит одноклубника четким пасом пяткой.
17'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Фостер Бен из команды Уотфорд сделал отличный сейв!
16'
Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ниассе Умар имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
16'
Патерсон Каллум разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
14'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити в офсайде
14'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
14'
Перейра Роберто нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Дини Трой
12'
Этеридж Нейл не дал случится голу! Делофеу Херард должен был забивать, но Этеридж Нейл сделал отличный сейв
12'
Хьюз Уилл разрезает оборону соперника отличным пасом
12'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
12'
ШАНС! Янмат Дарил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Янмат Дарил и Дини Трой из команды Уотфорд.
11'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
10'
Перейра Роберто из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
10'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Уотфорд контролирует мяч.
8'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Уотфорд контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Уотфорд
7'
Бакуна Леандро мяч отрикошетил от ворот
7'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Уотфорд контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
4'
Янмат Дарил из команды Уотфорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
3'
Масина Адам из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
3'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Удар от ворот произведет Уотфорд
1'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Паулиста А1
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура

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