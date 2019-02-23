Стадион: Кинг Пауэр
0:0
Первый тайм: 33'
Первый тайм
34'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
33'
Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
32'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
32'
32'
Фухс Кристиан из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
32'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Барнс Харви из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
31'
31'
Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Барнс Харви из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
30'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
28'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
28'
Кристал Пэлас начинает контратаку
27'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
27'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
27'
Фухс Кристиан делает длинную передачу вперед
26'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Барнс Харви оказался на газоне.
26'
25'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
24'
23'
23'
Ндиди Уилфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Назначен штрафной. Пострадал Ндиди Уилфред, его свалил Бачуайи Миши.
22'
21'
21'
21'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тилеманс Юри мяча так и не получил
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
19'
Барнс Харви пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
19'
19'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Бачуайи Миши наказан за толчок Эванс Джонни
16'
16'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Лестер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
15'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Безумный фол. Заха Уилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Тилеманс Юри
14'
Лестер начинает контратаку
14'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
14'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
13'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
12'
12'
Хорошую попытку сделал Тилеманс Юри. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
11'
11'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
10'
Мэддисон Джеймс мяч отрикошетил от ворот
10'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
10'
Барнс Харви из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
9'
Шанс! Варди Джейми из команды Лестер пробил головой, но мимо
9'
Барнс Харви из команды Лестер делает отличный кросс...
9'
Лестер имеет хороший шанс забить.
8'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Тилеманс Юри оказался на газоне.
8'
8'
Матч возобновится спорным мячом
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас в офсайде
6'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
5'
5'
Мэддисон Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
4'
Тилеманс Юри из команды Лестер попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Гуаита Висенте все равно смог отбить мяч.
3'
Судья сигнализирует, что Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
2'
1'
1'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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