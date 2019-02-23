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Стадион:
Лестер
0:0
Первый тайм: 33'
Кристал Пэлас
0' 33'
Первый тайм
34'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
33'
Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
32'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фухс Кристиан из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
32'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Барнс Харви из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
31'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
31'
Лестер контролирует мяч.
30'
Барнс Харви из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
28'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
28'
Кристал Пэлас начинает контратаку
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
27'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
27'
Фухс Кристиан делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
26'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Барнс Харви оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
25'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Лестер контролирует мяч.
24'
Лестер контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
23'
Ндиди Уилфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Ндиди Уилфред, его свалил Бачуайи Миши.
22'
Лестер контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
21'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тилеманс Юри мяча так и не получил
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
19'
Барнс Харви пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
19'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
18'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Бачуайи Миши наказан за толчок Эванс Джонни
16'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Лестер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Заха Уилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Тилеманс Юри
14'
Лестер начинает контратаку
14'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
14'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
14'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
13'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хорошую попытку сделал Тилеманс Юри. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Лестер контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
11'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
10'
Мэддисон Джеймс мяч отрикошетил от ворот
10'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
10'
Барнс Харви из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
9'
Шанс! Варди Джейми из команды Лестер пробил головой, но мимо
9'
Барнс Харви из команды Лестер делает отличный кросс...
9'
Лестер имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
8'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Тилеманс Юри оказался на газоне.
8'
Лестер контролирует мяч.
8'
Матч возобновится спорным мячом
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
6'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас в офсайде
6'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Мэддисон Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Лестер контролирует мяч.
4'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Тилеманс Юри из команды Лестер попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Гуаита Висенте все равно смог отбить мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
2'
Лестер контролирует мяч.
1'
Лестер контролирует мяч.
1'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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