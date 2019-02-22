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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 59950
Вест Хэм
3:1
Конец матча
Фулхэм
0'
0:1
3' Гол
Бабель Райан
1:1
29' Гол
Эрнандес Хавьер
2:1
40' Гол
Диоп Исса
45' Желтая карточка
Брайан Джо
83' Желтая карточка
Лансини Мануэль
3:1
90' Гол
Антонио Майкл
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
93'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
93'
Кэрни Том не смог попасть в створ ударом издали
93'
Кэрни Том из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
93'
Фулхэм начинает контратаку
93'
Вест Хэм контролирует мяч.
92'
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92'
Отличный командный гол!
91'
Арнаутович Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГОООООЛ - Антонио Майкл Вест Хэм забивает ударом головой
91'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
91'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
90'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Вест Хэм контролирует мяч.
89'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
89'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
88'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
88'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Выглядело как неплохой момент. Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
88'
Отличные скиллы показывает Снодграсс Роберт, обводя своих соперников
88'
Крессуэлл Арон делает длинную передачу вперед
87'
Удар от ворот произведет Фулхэм
87'
Райс Деклан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Отличные скиллы показывает Райс Деклан, обводя своих соперников
87'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
86'
Огбонна Анджело нанес удар головой, но Рико Серхио спокойно отбил мяч.
86'
Диоп Исса из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
Угловой
86'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
86'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Удар от ворот произведет Фулхэм
85'
Шанс! Антонио Майкл из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
85'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Митрович Александр нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Желтая карточка
83'
Лансини Мануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Лансини Мануэль из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Одуа Денис
83'
Фулхэм контролирует мяч.
82'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Вест Хэм контролирует мяч.
80'
Фулхэм контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
79'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
79'
Бабель Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
78'
Головой пробил Арнаутович Марко, но голкипер отбил его в поле!
78'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
78'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
78'
Вест Хэм начинает контратаку
78'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Арнаутович Марко наказан за толчок Одуа Денис
77'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Опасность предотвращена - Диоп Исса из команды Вест Хэм вступил в отбор удачно
77'
Маркович Лазар из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Ноубл Марк наказан за толчок Кэрни Том
76'
Вест Хэм контролирует мяч.
76'
Тактическая замена. Андерсон Фелипе уходит с поля и его заменяет Лансини Мануэль
75'
Удар от ворот произведет Фулхэм
75'
Антонио Майкл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
74'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
74'
Бабель Райан из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
73'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
Фол, нарушение
73'
Брайан Джо из команды Фулхэм играет слишком грубо. Фредерикс Райан оказался на газоне.
72'
Фулхэм контролирует мяч.
71'
Митрович Александр из команды Фулхэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
71'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
71'
Маркович Лазар из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Бабель Райан из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Фулхэм контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Фулхэм
Офсайд
67'
Бабель Райан из команды Фулхэм в офсайде
Фол, нарушение
67'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Нордтвейт Ховард пострадал.
67'
Опасность предотвращена - Фредерикс Райан из команды Вест Хэм вступил в отбор удачно
67'
Митрович Александр из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Кэрни Том из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
66'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
66'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Арнаутович Марко
63'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
63'
Бабель Райан из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Эрнандес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кэрни Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Снодграсс Роберт наказан за толчок Кэрни Том
62'
Удар от ворот произведет Фулхэм
62'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм пробил со штрафного, но очень мимо цели.
61'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Вест Хэм контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
60'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
59'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
59'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Эрнандес Хавьер, его свалил Брайан Джо.
58'
Брайан Джо из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Бабель Райан пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
57'
Митрович Александр из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Чамберс Калум делает длинную передачу вперед
56'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Фулхэм
Фол, нарушение
55'
Маркович Лазар задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
54'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм играет слишком грубо. Антонио Майкл оказался на газоне.
Офсайд
53'
Бабель Райан из команды Фулхэм в офсайде
53'
Чамберс Калум из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
53'
Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
53'
Фулхэм контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
Фол, нарушение
51'
Ноубл Марк наказан за толчок Замбо-Ангисса Андре
51'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
50'
Нордтвейт Ховард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Отличные скиллы показывает Ноубл Марк, обводя своих соперников
48'
Вест Хэм контролирует мяч.
48'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Сабалета Пабло получил травму и заменен. Фредерикс Райан выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
46'
Тактическая замена. Сесеньон Райан уходит с поля и его заменяет Маркович Лазар
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
47'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Эрнандес Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Желтая карточка
45'
Брайан Джо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Брайан Джо из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Андерсон Фелипе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Опасность предотвращена - Рим Тим из команды Фулхэм вступил в отбор удачно
45'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
44'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
43'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
43'
Антонио Майкл оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Рико Серхио перевел мяч на угловой.
Угловой
42'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
42'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Фулхэм контролирует мяч.
40'
Снодграсс Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Диоп Исса Вест Хэм забивает ударом головой
Угловой
40'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
39'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Рим Тим атаковал сзади соперника. Это Эрнандес Хавьер заработал своей команде штрафной
38'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Фулхэм
37'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
37'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
36'
Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
36'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
36'
Удар от ворот произведет Фулхэм
35'
ШАНС! Эрнандес Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
35'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
34'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Брайан Джо из команды Фулхэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Брайан Джо из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
34'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Сесеньон Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
33'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
32'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
31'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
31'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Снодграсс Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
Огбонна Анджело сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О О О Л - Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
29'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
29'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
29'
Плохо сыграл Рико Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
29'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
29'
Сесеньон Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Райс Деклан из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Снодграсс Роберт, его свалил Сери Жан-Мишель.
27'
Удар от ворот произведет Фулхэм
27'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
26'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
26'
Вест Хэм контролирует мяч.
26'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Фулхэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ноубл Марк из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
24'
Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
24'
Сабалета Пабло мяч отрикошетил от ворот
23'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
23'
Фулхэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Диоп Исса из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Бабель Райан пострадал.
21'
Кэрни Том пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
21'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Фулхэм контролирует мяч.
18'
Брайан Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Брайан Джо из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Антонио Майкл
Фол, нарушение
17'
Одуа Денис из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Эрнандес Хавьер пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
17'
Отличный пас сделал Бабель Райан из команды Фулхэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
16'
Андерсон Фелипе наказан за толчок Одуа Денис
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
15'
Сабалета Пабло наказан за толчок Брайан Джо
15'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
15'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
15'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ноубл Марк делает скидку назад вдоль ворот
14'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
14'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
12'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
11'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
11'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
10'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
10'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
9'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
8'
Кэрни Том из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Фулхэм
8'
Шанс! Диоп Исса из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
Угловой
7'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
7'
Бабель Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
7'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
7'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Фулхэм контролирует мяч.
5'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Отличный командный гол!
3'
сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Бабель Райан забивает!
3'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный кросс...
3'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
3'
Митрович Александр не смог попасть в створ ударом издали
2'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает пас партнеру.
2'
Отличные скиллы показывает Сери Жан-Мишель, обводя своих соперников
2'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
1'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Бабель Райан должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
1'
ШАНС! Бабель Райан вышел один-на-один с голкипером...
1'
Сабалета Пабло ошибается в защите.
1'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фулхэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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