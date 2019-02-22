Консервативные англичане никогда не введут ВАР
Стадион: Лондон Зрители: 59950
0:1
3' ГолБабель Райан
1:1
29' ГолЭрнандес Хавьер
2:1
40' ГолДиоп Исса
45' Желтая карточкаБрайан Джо
83' Желтая карточкаЛансини Мануэль
3:1
90' ГолАнтонио Майкл
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
93'
93'
Кэрни Том не смог попасть в створ ударом издали
93'
Фулхэм начинает контратаку
93'
92'
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92'
Отличный командный гол!
91'
Арнаутович Марко сделал результативную передачу.
91'
ГОООООЛ - Антонио Майкл Вест Хэм забивает ударом головой
91'
91'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
90'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
89'
89'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
89'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
88'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
88'
88'
88'
Выглядело как неплохой момент. Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
88'
Отличные скиллы показывает Снодграсс Роберт, обводя своих соперников
88'
Крессуэлл Арон делает длинную передачу вперед
87'
87'
Райс Деклан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Отличные скиллы показывает Райс Деклан, обводя своих соперников
87'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
86'
Огбонна Анджело нанес удар головой, но Рико Серхио спокойно отбил мяч.
86'
86'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
85'
Шанс! Антонио Майкл из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
85'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Митрович Александр нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
83'
Лансини Мануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
83'
Судья сигнализирует, что Лансини Мануэль из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Одуа Денис
83'
82'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
79'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
79'
Бабель Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
79'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
78'
Головой пробил Арнаутович Марко, но голкипер отбил его в поле!
78'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
78'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
78'
Вест Хэм начинает контратаку
78'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Арнаутович Марко наказан за толчок Одуа Денис
77'
77'
Маркович Лазар из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
76'
Ноубл Марк наказан за толчок Кэрни Том
76'
76'
Тактическая замена. Андерсон Фелипе уходит с поля и его заменяет Лансини Мануэль
75'
75'
Антонио Майкл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
74'
74'
Бабель Райан из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
73'
Брайан Джо из команды Фулхэм играет слишком грубо. Фредерикс Райан оказался на газоне.
72'
71'
Митрович Александр из команды Фулхэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
71'
Маркович Лазар из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Бабель Райан из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
67'
Бабель Райан из команды Фулхэм в офсайде
67'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Нордтвейт Ховард пострадал.
67'
Опасность предотвращена - Фредерикс Райан из команды Вест Хэм вступил в отбор удачно
67'
Митрович Александр из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
66'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
65'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
64'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Арнаутович Марко
63'
63'
Бабель Райан из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Эрнандес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кэрни Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Снодграсс Роберт наказан за толчок Кэрни Том
62'
62'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм пробил со штрафного, но очень мимо цели.
61'
Замбо-Ангисса Андре наказан за толчок Андерсон Фелипе
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
60'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
59'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
58'
Назначен штрафной. Пострадал Эрнандес Хавьер, его свалил Брайан Джо.
58'
Брайан Джо из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Бабель Райан пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
57'
Митрович Александр из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Чамберс Калум делает длинную передачу вперед
56'
55'
55'
Маркович Лазар задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
54'
54'
Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм играет слишком грубо. Антонио Майкл оказался на газоне.
53'
Бабель Райан из команды Фулхэм в офсайде
53'
Чамберс Калум из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
53'
Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
53'
52'
51'
Ноубл Марк наказан за толчок Замбо-Ангисса Андре
51'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
50'
50'
Нордтвейт Ховард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Отличные скиллы показывает Ноубл Марк, обводя своих соперников
48'
48'
47'
46'
46'
Сабалета Пабло получил травму и заменен. Фредерикс Райан выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
46'
Тактическая замена. Сесеньон Райан уходит с поля и его заменяет Маркович Лазар
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
47'
46'
Эрнандес Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Брайан Джо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
45'
Судья сигнализирует, что Брайан Джо из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
45'
Андерсон Фелипе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
44'
43'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
43'
Антонио Майкл оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Рико Серхио перевел мяч на угловой.
42'
42'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
Снодграсс Роберт сделал результативную передачу.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
39'
39'
39'
Судья свистит. Рим Тим атаковал сзади соперника. Это Эрнандес Хавьер заработал своей команде штрафной
38'
38'
38'
37'
37'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
37'
36'
Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
36'
35'
ШАНС! Эрнандес Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
35'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
34'
34'
Брайан Джо из команды Фулхэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Брайан Джо из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
34'
33'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Сесеньон Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
33'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
32'
31'
31'
31'
31'
31'
Снодграсс Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
Огбонна Анджело сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О О О Л - Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
29'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
29'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
29'
Плохо сыграл Рико Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
29'
Сесеньон Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Райс Деклан из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Назначен штрафной. Пострадал Снодграсс Роберт, его свалил Сери Жан-Мишель.
27'
27'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
26'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
24'
Судья сигнализирует, что Ноубл Марк из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
24'
Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Сабалета Пабло мяч отрикошетил от ворот
23'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
23'
22'
Диоп Исса из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Бабель Райан пострадал.
21'
Кэрни Том пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
21'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
19'
18'
Брайан Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Судья сигнализирует, что Брайан Джо из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Антонио Майкл
17'
Одуа Денис из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Эрнандес Хавьер пострадал.
17'
17'
Отличный пас сделал Бабель Райан из команды Фулхэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
Андерсон Фелипе наказан за толчок Одуа Денис
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
Сабалета Пабло наказан за толчок Брайан Джо
15'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
15'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Ноубл Марк делает скидку назад вдоль ворот
14'
14'
14'
13'
13'
12'
12'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
11'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
10'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
8'
7'
7'
Бабель Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Отличный командный гол!
3'
сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Бабель Райан забивает!
3'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный кросс...
3'
3'
Митрович Александр не смог попасть в створ ударом издали
2'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает пас партнеру.
2'
Отличные скиллы показывает Сери Жан-Мишель, обводя своих соперников
2'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
1'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Бабель Райан должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
1'
ШАНС! Бабель Райан вышел один-на-один с голкипером...
1'
Сабалета Пабло ошибается в защите.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фулхэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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