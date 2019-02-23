Стадион: Эрнест Поль Зрители: 13884
2:1
Конец матча
1:0
12' ГолГвилия Валериане
24' Желтая карточкаDani Suarez
39' Желтая карточкаМистакидис Яннис
1:1
51' ГолZarko Udovicic
2:1
60' ГолIgor Angulo
77' Желтая карточкаТот Мартин
79' Желтая карточкаМатрас Матеуш
82' Желтая карточкаПавловски Шимон
90' Желтая карточкаMateusz Mozdzen
90' Желтая карточкаМатушек Шимон
90' Красная карточкаVamara Sanogo
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Vamara Sanogo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Матушек Шимон получил желтую карточку от судьи
90'
Матеуш Можджень получил желтую карточку от судьи
86'
Заглембе Сосновец делает замену. Georgios Mygas уходит с поля, а Давид Рындак выходит на его замену.
83'
Гурник Забже делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Lukasz Wolsztynski выходит на его замену.
82'
Павловски Шимон получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Навотка Томаш бьет в цель!
79'
Матрас Матеуш получил желтую карточку от судьи
77'
Тот Мартин получил желтую карточку от судьи
68'
Гурник Забже делает замену. Szymon Zurkowski уходит с поля, а Матушек Шимон выходит на его замену.
67'
Заглембе Сосновец делает замену. Zarko Udovicic уходит с поля, а Olaf Nowak выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Zarko Udovicic бьет в цель!
46'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Kamil Zapolnik выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Мистакидис Яннис получил желтую карточку от судьи
33'
Заглембе Сосновец делает замену. Грессак Лукас уходит с поля, а Sebastian Milewski выходит на его замену.
24'
Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Гвилия Валериане бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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