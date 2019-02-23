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Стадион: Зрители: 13884
Гурник Забже
2:1
Конец матча
Заглембе Сосновец
0'
1:0
12' Гол
Гвилия Валериане
24' Желтая карточка
Dani Suarez
39' Желтая карточка
Мистакидис Яннис
1:1
51' Гол
Zarko Udovicic
2:1
60' Гол
Igor Angulo
77' Желтая карточка
Тот Мартин
79' Желтая карточка
Матрас Матеуш
82' Желтая карточка
Павловски Шимон
90' Желтая карточка
Mateusz Mozdzen
90' Желтая карточка
Матушек Шимон
90' Красная карточка
Vamara Sanogo
90'+10
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Vamara Sanogo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Матушек Шимон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Матеуш Можджень получил желтую карточку от судьи
86'
Заглембе Сосновец делает замену. Georgios Mygas уходит с поля, а Давид Рындак выходит на его замену.
83'
Гурник Забже делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Lukasz Wolsztynski выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Павловски Шимон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Навотка Томаш бьет в цель!
Желтая карточка
79'
Матрас Матеуш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Тот Мартин получил желтую карточку от судьи
68'
Гурник Забже делает замену. Szymon Zurkowski уходит с поля, а Матушек Шимон выходит на его замену.
67'
Заглембе Сосновец делает замену. Zarko Udovicic уходит с поля, а Olaf Nowak выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Zarko Udovicic бьет в цель!
46'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Kamil Zapolnik выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Мистакидис Яннис получил желтую карточку от судьи
33'
Заглембе Сосновец делает замену. Грессак Лукас уходит с поля, а Sebastian Milewski выходит на его замену.
Желтая карточка
24'
Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Гвилия Валериане бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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