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Стадион:
Львов
0:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
17' Желтая карточка
Голиков Александр
0:1
32' Гол
Гошкодеря Виталий
56' Желтая карточка
Lipe Veloso
57' Желтая карточка
Адамюк Владимир
59' Желтая карточка
Мищенко Андрей
59' Желтая карточка
Парамонов Вадим
65' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
83' Желтая карточка
Коваль Владимир
84' Желтая карточка
Приймак Владислав
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Черноморец Од делает замену. Аржанов Владимир уходит с поля, а Павлов Василий выходит на его замену.
85'
Черноморец Од делает замену. Морозенко Евгений уходит с поля, а Мусолитин Николай выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Vladyslav Pryimak получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Коваль Владимир получил желтую карточку от судьи
76'
Черноморец Од делает замену. Чорний Артём уходит с поля, а Коваль Владимир выходит на его замену.
73'
Львов делает замену. Alvaro уходит с поля, а Vadym Yanchak выходит на его замену.
68'
Львов делает замену. Rafael уходит с поля, а Cadina выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Rafael получил желтую карточку от судьи
61'
Львов делает замену. Kaue уходит с поля, а Pernambuco выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Парамонов Вадим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Мищенко Андрей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Адамюк Владимир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Lipe Veloso получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Гошкодеря Виталий бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Голиков Александр получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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