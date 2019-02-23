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Стадион: Зрители: 12557
Лехия Гданьск
1:0
Второй тайм: 90+'
Висла Краков
0'
19' Желтая карточка
Михаляк Конрад
1:0
41' Гол
Младенович Филип
60' Желтая карточка
Садлок Мацей
90' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
90'+4
Второй тайм
86'
Лехия Гданьск делает замену. Собех Артур уходит с поля, а Арак Якуб выходит на его замену.
80'
Висла Краков делает замену. Krzysztof Drzazga уходит с поля, а Marcin Grabowski выходит на его замену.
79'
Висла Краков делает замену. Петшак Рафаль уходит с поля, а Wojciech Slomka выходит на его замену.
78'
Лехия Гданьск делает замену. Karol Fila уходит с поля, а Мак Михал выходит на его замену.
70'
Лехия Гданьск делает замену. Михаляк Конрад уходит с поля, а Joao Nunes выходит на его замену.
62'
Висла Краков делает замену. Patryk Plewka уходит с поля, а Lukas Klemenz выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Младенович Филип бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Михаляк Конрад получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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