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Омония
2:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
36' Гол
Рамирес Давид
2:0
62' Гол
Рамирес Давид
65' Желтая карточка
Аджагун Абдул
71' Желтая карточка
Винтра Лукас
71' Желтая карточка
Мехиас Томас
74' Желтая карточка
Адамович Марко
76' Желтая карточка
Вилер Христос
90' Желтая карточка
Christian Manrique
90' Желтая карточка
Здравковски Давор
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Здравковски Давор получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Christian Manrique получил желтую карточку от судьи
86'
Омония делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Cris Montes выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Вилер Христос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Адамович Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Мехиас Томас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Винтра Лукас получил желтую карточку от судьи
68'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Леонарду Перейра уходит с поля, а Аганович Аднан выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Аджагун Абдул получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
[player1] получил желтую карточку от судьи
63'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Митидис Нестор уходит с поля, а Хурадо Рубен выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Рамирес Давид бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Омония делает замену. Панайи Костас уходит с поля, а Мехиас Томас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Andre Teixeira уходит с поля, а Лафранс Кевин выходит на его замену.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Рамирес Давид бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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