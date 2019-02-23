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Стадион:
Лех
1:0
Перерыв
Легия
0'
1:0
8' Гол
Вуядинович Никола
21' Желтая карточка
Макушевски Мацей
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Макушевски Мацей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Вуядинович Никола бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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