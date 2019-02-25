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Стадион: Зрители: 8484
Шлёнск
2:0
Второй тайм: 90+'
Заглембе Любин
0'
39' Желтая карточка
Damian Oko
1:0
42' Гол
Mateusz Radecki
2:0
52' Гол
Робак Марцин
69' Желтая карточка
Сиротов Владислав
90'+1
Второй тайм
78'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Damian Gaska выходит на его замену.
74'
Шлёнск делает замену. Jakub Labojko уходит с поля, а Храпек Михал выходит на его замену.
74'
Заглембе Любин делает замену. Бохар Дамьян уходит с поля, а Мареш Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Сиротов Владислав получил желтую карточку от судьи
57'
Заглембе Любин делает замену. Dawid Pakulski уходит с поля, а Сиротов Владислав выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Робак Марцин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Mateusz Radecki бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Damian Oko получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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