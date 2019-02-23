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Стадион:
Мариуполь
2:1
Конец матча
Олимпик Донецк
0'
19' Желтая карточка
Федорчук Валерий
0:1
26' Гол
Пасич Геннадий
45' Желтая карточка
Махновский Константин
1:1
45' Пенальти
Пихалёнок Александр
2:1
48' Пенальти
Борячук Андрей
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Олимпик Донецк делает замену. Кольцов Виталий уходит с поля, а Шиндер Антон выходит на его замену.
85'
Мариуполь делает замену. Зубков Александр уходит с поля, а Тищенко Игорь выходит на его замену.
79'
Мариуполь делает замену. Вакула Владислав уходит с поля, а Чурко Вячеслав выходит на его замену.
79'
Олимпик Донецк делает замену. Вантух Роман уходит с поля, а Балашов Виталий выходит на его замену.
66'
Мариуполь делает замену. Федорчук Валерий уходит с поля, а Игнатенко Даниил выходит на его замену.
66'
Олимпик Донецк делает замену. Дегтярёв Максим уходит с поля, а До Коуто Тейшейра Максим выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Борячук Андрей из команды Мариуполь забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пихалёнок Александр из команды Мариуполь забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Махновский Константин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Пасич Геннадий бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Федорчук Валерий получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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