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Стадион: Зрители: 5583
Корона Кельце
1:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
16' Желтая карточка
Тамм Йоонас
0:1
20' Гол
Букса Адам
39' Желтая карточка
Радослав Маевски
42' Желтая карточка
Букса Адам
74' Желтая карточка
Маркес Иван
1:1
84' Гол
Vato Arveladze
86' Желтая карточка
Делев Спас
90' Желтая карточка
Ricardo Nunes III
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ricardo Nunes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Делев Спас получил желтую карточку от судьи
85'
Погонь Щецин делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Жиро Михал выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Vato Arveladze бьет в цель!
80'
Погонь Щецин делает замену. Кожуль Звонимир уходит с поля, а Делев Спас выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Маркес Иван получил желтую карточку от судьи
65'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Vato Arveladze выходит на его замену.
62'
Корона Кельце делает замену. Мацей Гурски уходит с поля, а Сориано Элиа выходит на его замену.
46'
Корона Кельце делает замену. Тамм Йоонас уходит с поля, а Пучко Матей выходит на его замену.
46'
Погонь Щецин делает замену. Гуаррочена Икер уходит с поля, а Sebastian Kowalczyk выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Букса Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Радослав Маевски получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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